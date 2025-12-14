15 декабря в Татарстане ожидаются ветер 15—20 м/с и метель

На дорогах ожидается образование гололеда и гололедицы, местами возможны снежные заносы

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана и города Казани 15 декабря 2025 года ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону со ссылкой на экстренное предупреждение РСЧС.

В течение дня синоптики прогнозируют сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров и менее. Порывы ветра могут достигать 15—20 метров в секунду. На дорогах ожидается образование гололеда и гололедицы, местами возможны снежные заносы.

Спасатели рекомендуют жителям республики соблюдать меры предосторожности: ограничить поездки на личном транспорте, быть внимательными при передвижении по улицам, избегать нахождения вблизи деревьев и конструкций, которые могут представлять опасность при сильном ветре. Ранее в Татарстане ограничили движение на участках трассы М‑5 из‑за непогоды.

Наталья Жирнова