RT: россиянка пострадала при теракте в Сиднее

Женщине было нанесено огнестрельное ранение руки

Фото: скриншот соцсети

В результате террористического акта на пляже Бондай-Бич в Сиднее пострадала гражданка России. Женщине было нанесено огнестрельное ранение руки, сообщает RT.

Инцидент произошел во время празднования первого дня Хануки, когда на пляже собралось большое количество людей, в том числе русскоязычных граждан. По словам пострадавшей, количество раненых оказалось значительным.

В настоящее время россиянка находится в медицинском учреждении, ее жизни ничего не угрожает. Другая россиянка, которая планировала посетить мероприятие, рассказала, что не смогла попасть на пляж из-за проблем с парковкой. По ее словам, спустя 15 минут после отъезда с места планируемого пребывания произошел теракт.

В генконсульстве России сообщали, что информация о раненых россиянах к ним не поступала.

Наталья Жирнова