Топ образовательных приложений Казани возглавил сервис госуслуг

Учеба становится цифровой: популярны дневники и интерактивные курсы

Фото: Артем Дергунов

Магазин приложений RuStore обнародовал список наиболее востребованных образовательных приложений среди пользователей Казани за ноябрь текущего года.

Первое место уверенно заняло приложение «Госуслуги Моя школа», став лидером по количеству скачиваний. Следом расположилось приложение «Моя школа Дневник», которое позволяет видеть расписание, домашние задания, оценки. Третье место досталось проекту «Учи.ру», который помогает изучать школьные предметы в игровой форме.

Среди прочих популярных сервисов оказались GetCourse и «Я — школьник», предложившие пользователям удобные возможности для организации учебного процесса. Дополнительно были отмечены такие проекты, как «Дневник МЭШ» и «Моя школа Журнал», что подтвердило высокую активность населения Казани в сфере цифровых образовательных решений.

Ариана Ранцева