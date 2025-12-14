Треть казанских сотрудников сами ищут замену перед увольнением

Люди с высокими зарплатами охотнее помогают компаниям подбирать смену

Фото: Олег Тихонов

Почти треть жителей Казани (29%) при увольнении готовы принять участие в поиске своего преемника. По данным исследования SuperJob, большинство (20%) делают это добровольно, еще 9% помогают работодателю по его запросу.

Активность участия увольняющихся сотрудников в процессе подбора зависит от уровня заработной платы. Среди тех, чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. рублей, почти каждый третий самостоятельно ищет кандидата на свою должность (31%), еще 12% действуют по рекомендации руководства.

Несмотря на заинтересованность самих сотрудников, количество запросов от работодателей значительно снизилось: лишь 10% фирм официально запрашивают содействие увольняемых в поиске кандидатов. Это связано с изменениями рынка труда: число открытых позиций сократилось на 15%, а количество соискателей выросло на 19%.

Ариана Ранцева



Ариана Ранцева