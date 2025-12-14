В Татарстане ограничили движение на участках трассы М‑5 из‑за непогоды

С 12:00 по мск выезд запрещен для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 14 декабря введено временное ограничение движения на четырех участках федеральной трассы М‑5 «Урал» из‑за сложных погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.



Сообщается, что с 12:00 проезд запрещен для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке дороги от границы с Самарской областью до населенного пункта Старые Богады. Первоначально ограничение рассчитано до 16:00 (мск), однако его могут продлить, если погода не стабилизируется.

UPD: временное ограничение движения на автодороге продлили до 21:00 14 декабря.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Проблемы с движением наблюдаются в Бугульминском и Бавлинском районах. В Бугульминском районе ограничение распространяется на три участка общей протяженностью 7,5 км, а в Бавлинском — на один участок длиной 22,5 км.



Сообщается, что на данный момент заторов на федеральных трассах в Татарстане не зафиксировано. Для устранения последствий непогоды привлечены 22 человека и 14 единиц техники, включая сотрудников МЧС.



Наталья Жирнова