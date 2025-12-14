В Казани представили проект офисного здания в форме лунного диска

Проект разработан с учетом восприятия здания с разных точек города — как с прилегающей территории, так и с водных поверхностей и противоположного берега

Архитектурные бюро KAMEN Architects и ООО «Вектор Групп» представили концепцию нового офисного здания I O, которое планируется построить на улице Алексея Козина в Казани. Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Известно, что особенностью проекта стал оригинальный дизайн здания, силуэт которого напоминает лунный диск. Архитекторы использовали металлические ламели на фасаде, создающие визуальное сходство с поверхностью Луны. Боковой фасад дополнен перфорированными панелями различных форм.

— Мы стремились создать контрастный элемент рядом с жилым кварталом, который сейчас застраивается. Задуманный объект — это общественный центр, архитектурно отличающийся от окружающей застройки. Перед нами стояла задача сформировать своеобразную городскую скульптуру. Мы поняли, что классический офисный прямоугольник или стеклянный куб здесь неуместен. Так появилась идея «луны» — выразительного объекта с медиафасадом, который должен работать не только ночью, но и днем, — рассказал руководитель архитектурного бюро KAMEN, куратор Института развития Казани Иван Греков.

Проект разработан с учетом восприятия здания с разных точек города — как с прилегающей территории, так и с водных поверхностей и противоположного берега. Стоит отметить, что проект уже получил признание профессионального сообщества, завоевав гран-при смотра-конкурса в номинации «Лучший объект коммерческой недвижимости» в категории проектных идей и концепций.

Напомним, что в Казани одобрили большинство проектов развития исторического центра.

Наталья Жирнова