Депутат требует запретить продажу «детского шампанского»

По мнению депутата Госдумы Хамзаева, использование термина «шампанское» в названии безалкогольных напитков вводит в заблуждение как детей, так и их родителей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли России Антону Алиханову с предложением о запрете продажи продукции под названием «детское шампанское» на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, использование термина «шампанское» в названии безалкогольных напитков вводит в заблуждение как детей, так и их родителей. Хамзаев подчеркнул, что шампанское является алкогольным напитком, происходящим из французской провинции Шампань, и не может быть «детским» по определению. Депутат также отметил, что формулировки «пиво без градусов» или «вино без алкоголя» фактически являются скрытой рекламой и формируют у детей ложное представление о безопасности употребления спиртного.

В своем обращении Хамзаев последовательно выступил против существования такого продукта, аргументируя это тем, что алкоголь представляет опасность для здоровья в любом количестве, а понятие шампанского относится исключительно к категории взрослых напитков.

