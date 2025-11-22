Бизнес-обзор: новый шеф СК «Ак Барс» и выкуп активов главы Пестрецов

В бывшей фирме основателей «Сувара» пошли на мировую с кредитором, обещая выплатить 2,7 млрд рублей

На этой неделе обанкротившиеся предприятия ГК «АгроИнвест» бизнесмена и главы Пестречинского района Раиса Сулейманова вновь сменили собственника. Им стал Марат Бариев, через бывших учредителей фирм которого можно проследить связи с холдингом «Чистополье». Основанный бенефициарами «Сувара» и выступавший совладельцем «Интехбанка» еще один банкрот — «Нефтетрейдсервис» — заключил мировое соглашение с кредиторами, обязуясь выплатить к 2030 году 2,7 млрд рублей. В строительной компании «Ак Барс» сменилось руководство, подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Бывшие фирмы главы Пестрецов перешли к новому владельцу

В среду два сельхозпредприятия «Аксуагро» и «Агрофирма Южная», входившие в группу компаний «АгроИнвест» татарстанского бизнесмена, а сейчас главы Пестречинского района Раиса Сулейманова, сменили собственника. Им стал некий Бариев Марат Айдарович, к которому перешли 99% акций в кадждом обществе.

Интересно, что с конца лета эти доли через УК «Агроинвест» контролировал Руслан Хуснуллин, которого связывают с семьей вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и агробизнесом его сына, главы холдинга «Чистополье» Альберта Хуснуллина. Последний выкупил долги Сулейманова перед Россельхозбанком и сейчас банкротит его предприятия.

Марат Бариев формально не связан с семьей Хуснуллиных, но с прошлого лета выступает совладельцем еще двух аксубаевских фирм — «Агрофирма Актай» и «Производственное объединение». Бывший учредитель первой — Раиль Давлетьяров до 2022 года был акционером Рыбно-Слободского ХПП, которым владеет АО ХК «Чистополье» Альберта Хуснуллина.

УК «АгроИнвест» признали банкротом в конце июля этого года. Ранее, весной, суд вводил наблюдение в обществе по заявлению чистопольского холдинга. Тогда же временные управляющие были назначены судом в шесть связанных с Сулеймановым фирм, включая ЗАО «Нурлатский элеватор», задолжавшего «Россельхозбанку» почти 800 млн рублей по кредиту. Общая заявленная сумма в реестре требований кредиторов к УК превысила 3,76 млрд рублей.

Рокировки в топ-менеджменте Ивана Егорова

В тот же день, 19 ноября, в строительной компании «Ак Барс» из одноименного холдинга Ивана Егорова сменилось руководство. Управлявшего казанским предприятием чуть больше года Михаила Тетерю сменил Айнур Залялов, ранее возглавлявший челнинский «КамГэсЗяб». Завод признали банкротом в декабре 2020 года, а в 2021-м трех его руководителей (за исключением Залялова) пытались привлечь к субсидиарной ответственности.

До Тетери гендиректором СК «Ак Барс» на протяжении около пяти лет был Дамир Сафиуллин. Он занял этот пост в 2019-м, через год после руководства еще одной строительной компанией холдинга АО «КамГэсЭнергострой». Еще ранее Сафиуллин успел поработать замглавы Минпромторга РТ, замгендиректора «Генерирующей компании», главой «Сетевой компании» и в руководстве «Татэнерго».

На счету строительной компании несколько значимых госзаказов. Среди них ремонт учебного здания Нижнекамского химико-технологического института — филиала КНИТУ почти за 1 млрд рублей, строительство в Казани нового здания для Межрайонной ИФНС России №20 по РТ стоимостью около 700 млн или возведение многоуровневого служебного гаража для автотранспорта Кабинета министров РТ за 124 млн и другие.

Финансовые дела у компании идут с переменным успехом. За пять лет выручка упала с 2 млрд рублей до 796 млн по итогам прошлого года. Чистая прибыль в отличие от предыдущих лет возросла, но все еще остается скромной — около 18 млн рублей.

НТС договорился с кредиторами

Татарстанская компания «НефтеТрейдСервис», через которую «Сувар» контролировал «Интехбанк» наряду со структурами Роберта Мусина, пошла на мировую с кредиторами. В эти дни татарстанский арбитраж утвердил соглашение между сторонами и прекратил производство по делу о банкротстве — конкурсное производство открывали этим летом.

Документ подписали представители должника, конкурсного кредитора — ООО «Свитиль», третьего лица — «Ак Барс» Банка, арбитражный управляющий Дмитрий Лобанов и единственный участник общества Дмитрий Коломытцев. НТС должен «Свитилю» чуть больше 252 млн, банку — 2,7 млрд рублей в рамках кредитного договора.

По условиям соглашения, с 30 ноября 2025 года в течение 59 месяцев «НефтеТрейдСервис» будет ежемесячно платить банку по 1 млн рублей, а 30 октября 2030 года выплатит ему 2,65 млрд. В то же время банк обязуется за счет собственных средств перечислить на депозитный счет нотариуса 252 млн, которыми будут погашены требования конкурсного кредитора. Также в соответствии с документом предстоит оплатить расходы и вознаграждение арбитражного управляющего.

Судья утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о банкротстве НТС. Среди первых учредителей фирмы — бывший глава совета директоров «Интеха», экс-руководитель «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустем Абдуллин, а также основатели некогда крупнейшей в республике строительной бизнес-империи «Сувар» Евгений Корольков и Айрат Жамилов.

Совместно с аффилированными фирмами Роберта Мусина через НТС они выступали соучредителями «Интехбанка». Результатом сотрудничества с экс-главой ТФБ для Королькова и Жамилова стало прохождение процедуры личного банкротства с освобождением от требований кредиторов. Убыточную деятельность компания ведет с 2021 года, когда ушла в минус на 125 млн рублей. Через год размер убытков достиг 722 млн, по итогам 2024-го немного снизился до 395 млн.

Застройщиков лишили «Стимула», у рекламодателей попросят плату на торгах

К другим новостям бизнеса и экономики, о которых на этой неделе рассказывало «Реальное время». В стране окончательно свернули программу «Стимул» для застройщиков. Средства на софинансирование строительства в регионах социальных объектов не заложены в федеральный бюджет. «Программа «Стимул» действовала по принципу: кто больше сдает квадратных метров, тот больше получает денег [из бюджета]. Однако это не единственный источник финансирования инфраструктуры под застройку», — указал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Минстрою РФ так и не удалось перезапустить с будущего года программу субсидирования проектов комплексного развития территорий в регионах. «Ее на эту трехлетку вообще нет, поэтому здесь мы пытаемся справиться теми мерами поддержки, которые есть», — сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В Татарстане с помощью «Стимула» обеспечили социальную и коммунальную инфраструктуру ЖК «Салават Купере». Альтернатива в виде инфраструктурного сбора не устраивает татарстанских застройщиков.

В российской рекламной индустрии обсуждают инициативу, озвученную на недавнем отраслевом форуме в Москве. Авторы считают — она позволит решить актуальную проблему рынка, когда каждый второй рекламодатель отменяет тендер, собрав с участников предложения по брифу брендов. В профильном объединении предложили, чтобы заказчики рекламы оплачивали участие рекламных агентств в конкурсных процедурах. Почему представители рынка приветствуют идею и как на нее отреагировал бизнес — подробности в материале «Реального времени».

