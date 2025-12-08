Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов АПК
В сентябре республика уже получала на эти цели 780 млн рублей
Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов агропромышленного комплекса. Это следует из распоряжения на официальном сайте правительства, которое подписал Михаил Мишустин.
Помимо Татарстана, о необходимости дополнительного финансирования заявили Башкирия, Бурятия, а также Пензенская и Смоленская области. Средства пойдут на реализацию мероприятий по укреплению кадрового потенциала АПК в регионах.
Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Государственная помощь охватит несколько ключевых направлений:
- субсидирование целевого обучения студентов аграрных вузов;
- компенсация расходов на проживание обучающихся;
- стимулирующие выплаты специалистам, задействованным в ключевых проектах агропромышленного комплекса.
В сентябре Татарстан уже получал на эти цели 780 млн рублей, что стало возможным благодаря перераспределению ранее выданных субсидий.
