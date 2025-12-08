Новости промышленности

02:21 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов АПК

09:22, 08.12.2025

В сентябре республика уже получала на эти цели 780 млн рублей

Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов АПК
Фото: Мария Зверева

Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов агропромышленного комплекса. Это следует из распоряжения на официальном сайте правительства, которое подписал Михаил Мишустин.

Помимо Татарстана, о необходимости дополнительного финансирования заявили Башкирия, Бурятия, а также Пензенская и Смоленская области. Средства пойдут на реализацию мероприятий по укреплению кадрового потенциала АПК в регионах.

Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Государственная помощь охватит несколько ключевых направлений:

  • субсидирование целевого обучения студентов аграрных вузов;
  • компенсация расходов на проживание обучающихся;
  • стимулирующие выплаты специалистам, задействованным в ключевых проектах агропромышленного комплекса.
Илья Репин / realnoevremya.ru

В сентябре Татарстан уже получал на эти цели 780 млн рублей, что стало возможным благодаря перераспределению ранее выданных субсидий.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропромЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также