Татарстанских специалистов наградили за достижения в трех научных направлениях

Работы связаны с нефтью и агропромышленным комплексом

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремий в области науки и техники за 2025 год. Награды получили три научные группы за значимые разработки в различных сферах.

Первую премию вручили коллективу ученых Казанского федерального университета за создание математических моделей и цифровых двойников для нефтяной отрасли. Руководителем проекта выступил доктор физико-математических наук Константин Поташев. В команду также вошли доктор физико-математических наук Шамиль Зарипов, доктор физико-математических наук Александр Мазо, кандидат физико-математических наук Ренат Марданов и доктор технических наук Валерий Шарафутдинов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вторая премия присуждена коллективу специалистов за внедрение инновационных экологически безопасных биотехнологий в агропромышленный комплекс Татарстана. Проект реализовывался под руководством директора научно-производственного института «Биопрепараты» Риммы Ибатуллиной. В число награжденных вошли главные агрономы ООО «Тойма» (Кукморский район) и ООО «Авангард» (Буинский район) Мунир Галимзянов и Хамит Гиматдинов, кандидат биологических наук Андрей Кожемяков, доцент и замдиректора ООО «Биопрепараты» Ирина Крошечкина, замдиректора АПК по растениеводству ВАМИНа Рустем Мухамадиев, а также два научных сотрудника ТатНИИСХ КазНЦ РАН Олег Шайтанов и Шамиль Шакиров.

Третью премию получили специалисты за разработку технологий очистки воды для добычи сверхвязкой нефти. Проект возглавил доктор технических наук Рифхат Сахабутдинов. В состав группы вошли Айдар Авзалетдинов, Евгений Буслаев, Рафаэль Гарифуллин, Нил Гафаров, Фаат Губайдулин и Любовь Кудряшова.

Ранее уроженка Казани Талия Хабриева стала лауреатом премии правительства России в области науки.

Наталья Жирнова