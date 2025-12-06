С начала 2025 года в Татарстане произведено сельхозпродукции на 339 млрд рублей

Это 107,1% к прошлому году

Фото: Реальное время

В Татарстане за первые 10 месяцев 2025 года объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 339 млрд рублей, что на 7,1% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ. В совещании приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По итогам года ожидается рост производства на уровне 107%, что значительно превышает плановый показатель в 101,8%. В стоимостном выражении объем продукции сельского хозяйства превысит 400 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2024 году (350,4 млрд рублей). С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции оценивается в 775 млрд рублей, что также превышает показатели 2024 года (698 млрд рублей).

Основной вклад в рост производства внесла отрасль растениеводства. В частности, впервые в истории республики валовой сбор масличных культур превысил 1 млн тонн. По плодовым и ягодным культурам валовой сбор составил 134 тыс. тонн, что вдвое больше, чем в прошлом году. В рамках проекта по закладке интенсивных садов уже заложено 1 700 га, и в следующем году планируется добавить еще 60 га.

В животноводстве также отмечен рост на уровне 1,5%. Объем продукции отрасли превысит 210 млрд рублей. Молочная отрасль внесла значительный вклад в общий рост: валовой надой ожидается на уровне 2 млн 358 тыс. тонн, что на 70 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Производство мяса достигнет 520 тыс. тонн с ростом на 2%, а производство яиц увеличится на 3%.

По итогам года выручка прогнозируется на уровне 256 млрд рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году. Рентабельность производства ожидается на уровне 10,5%, а с учетом господдержки — чуть более 6%. Доля прибыльных сельхозпредприятий стабилизировалась на уровне 90%, что свидетельствует о рационализации затрат.

За последние 5 лет в агропромышленный комплекс республики привлечено более 193 млрд рублей инвестиций, из которых в текущем году будет вложено около 46 млрд рублей. Это позволило снизить себестоимость продукции и повысить эффективность производства.

Марат Зяббаров подчеркнул, что рост заработной платы в сельхозформированиях также способствует повышению эффективности. За 10 месяцев 2025 года средняя заработная плата в отрасли достигла 70 тыс. рублей в месяц, что на 23% больше, чем в прошлом году. За последние 5 лет заработная плата сельчан выросла более чем в 2 раза.

Министр отметил, что достигнутые показатели — это результат серьезной поддержки агропромышленного комплекса через республиканские и федеральные программы. В текущем году объем господдержки составит 16,7 млрд рублей. Марат Зяббаров выразил благодарность раису Татарстана за постоянное внимание к развитию отрасли и сельских территорий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в 2025 году в Татарстане было собрано 272 тысячи тонн овощей.

Дмитрий Зайцев