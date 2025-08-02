Бизнес-обзор: новый шеф «дочки» «КАН Авто», крах фирмы Раиса Сулейманова

Челнинский автодилер «Герман Авто» наращивает капитал

Фото: Реальное время

Арбитражный суд Татарстана объявил банкротом одну из компаний главы Пестречинского района Раиса Сулейманова. Конкурсное производство на полгода ввели в УК «АгроИнвест», сумма требований кредиторов к которой превысила 3,7 млрд рублей. Ряд существенных изменений произошел в структурах татарстанских автодилеров: «КАН Авто», «Герман Авто», «УАЗ-Авто», подробности — в обзоре «Реального времени».

Банкротство фирмы главы Пестрецов

Под конец июля УК «АгроИнвест» агромагната и руководителя Пестречинского района Раиса Сулейманова признали банкротом. Ранее, весной, суд вводил наблюдение в обществе по заявлению холдинговой компании «Чистополье» Альберта Хуснуллина. Тогда же временные управляющие были назначены судом в шесть связанных с Сулеймановым фирм, включая ЗАО «Нурлатский элеватор». Это предприятие из перечня хранителей госфонда зерна задолжало «Россельхозбанку» почти 800 млн рублей по кредиту. Долг выкупил холдинг Хуснуллина, который теперь банкротит фирмы главы района.

Третьими лицами по делу проходят банк, предприятия чиновника: «АксуАгро», «Агрофирма «Южная», УК «АгроИнвест», КЦ «Южный», «Агрофирма «Рассвет», «Нурлат Галловей», а также ИП Сулейманов Ахтям Исмагилович (судя по всему, отец Раиса Ахтямовича Сулейманова, — прим. авт.). По словам истца, они выступили поручителями по кредиту «Нурлатского элеватора».

Ранее, весной, суд вводил наблюдение в обществе по заявлению холдинговой компании «Чистополье» Альберта Хуснуллина. скриншот realnoevremya.ru/rais.tatarstan.ru

Изучив финансовое состояние ООО «УК «АгроИнвест» временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановить платежеспособность компании. Не выявив признаков преднамеренного банкротства, он ходатайствовал об открытии конкурсного производства, и суд удовлетворил его просьбу. Общая заявленная сумма в реестре требований кредиторов превысила 3,76 млрд рублей.

Рокировки в структурах «КАН Авто»

У казанской компании «СДАК Рус» — эксклюзивного представителя китайских грузовиков SDAC в России — новый руководитель. Управлявшего предприятием почти три года Даната Газизова сменила Юлия Чуприна, которая также возглавляет московскую фирму «Дом недвижимости №1».

Само ООО «СДАК Рус» — дочернее предприятие группы «КАН Авто» Александра Колесова. Общество было создано семь лет назад и за это время у него было четыре названия: «КАН Авто эксперт 17», «Сервис авто-7», «Шакман Рус», пока в мае прошлого года оно не получило нынешнее наименование.

У казанской компании «СДАК Рус» — эксклюзивного представителя китайских грузовиков SDAC в России — новый руководитель. скриншот realnoevremya.ru/auto.ru/truck

SDAC Auto — китайская марка грузовых автомобилей, основанная в 2022 году и через год дебютировавшая в России на полях выставки ComVex. Тогда же «Шакман Рус» подписала с ней меморандум о сотрудничестве, получив статус официального представителя производителя на рынке РФ и СНГ и право быть эксклюзивным импортером и дистрибьютором продукции, уполномоченным на создание авторизованной дилерской сети по продаже товаров, последующему обслуживанию и оказанию иных услуг.

Выручка «дочки» татарстанского автодилера в прошлом году возросла до 860 млн рублей, однако последние два года предприятие терпит убытки — 28 млн по итогам 2024 г.

Владелец «Герман Авто» наращивает капитал, дилер УАЗа сменил собственника

Компания «Герман Авто» челнинского автодилера Азамата Джантаева в эти дни нарастила уставной капитал: с 20 до 100 тысяч рублей. Обычно такие решения собственники принимают в целях расширения бизнеса, повышения доверия партнеров и банков или привлечения новых участников. Ранее предприятие представляло собой сеть мультибрендовых автосалонов «Германика Авто», сейчас занимается продажей новых и подержанных авто марок Haval, Changan, Chery и других.

Ранее предприятие представляло собой сеть мультибрендовых автосалонов «Германика Авто», сейчас занимается продажей новых и подержанных авто. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме автограда, автомобильные центры компании развивались в Казани и Азнакаево. Сейчас один салон работает в столице и два в автограде. ООО «Герман авто 116» на рынке 11 лет, кроме Джантаева (81%) его соучредителями выступают Александр Апатьев (14%) и Антон Пелещак (5%). Оборот фирмы в прошлом году вырос наполовину — до 4,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 3,2 млн.

В то же время один старейших официальных дилеров «УАЗа» в Казани и Татарстане — компания «УАЗ-Авто», зарегистрированная в Тюлячах, вновь сменил собственника. Прошлым летом из уставного капитала фирмы вышел основной владелец — Ирек Магизов (60%). Его долю сначала переписали на само общество, что нередко происходит перед продажей, а затем ее выкупила Танзиля Газетдинова. Еще 40% оставалось у Марии Галеевой, однако в эти дни, Газетдинова сосредоточила в своих руках все предприятие. Выручка фирмы за год выросла на 25% — до 712 млн рублей, чистая прибыль на уровне 3,4 млн.

Пробуксовка проекта «Татарская форель» и новые налоги для покупателей бизнеса

К другим новостям деловой повестки республики. На этой неделе о проблемах с запуском инвестпроекта по производству аквакультуры «Татарская форель» в интервью «Реальному времени» рассказал основатель компании «Ихлас» Инсаф Гарипов. «Изначально хотел стартовать 1 февраля, сейчас на носу август, а я все еще продолжаю топтаться на месте. Ни фундамента, ни кровли, ни одного гвоздя на участке не забито, хотя по бизнес-плану должен вырастить первую тонну рыбы», — переживает он. Бизнесмен выкупил 13 га сельхозземель в Тюлячинском районе, но уперся в градостроительные ограничения. Процесс внесения изменений в ГПЗУ растянулся на неопределенное время, поэтому стройка стоит. Предприниматель надеется запустить производство хотя бы к новому году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Другая проблема татарстанских предпринимателей связана с возросшей налоговой нагрузкой. С этого года в России значительные изменения претерпела налоговая политика в отношении купли-продажи долей в бизнесе. Как поясняют в ФНС, новые правила направлены на повышение прозрачности и снижение налоговых рисков для участников сделок. Однако сами субъекты МСП жалуются, что теперь платят налоги там, где их раньше не было: например, физлица при покупке долей в компании по цене ниже рыночной теперь обязаны уплачивать НДФЛ.