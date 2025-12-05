«Роскосмос» планирует поставлять Индии ракетные двигатели
Еще в марте 2024 года, когда руководителем «Роскосмоса» был Юрий Борисов, велись активные переговоры с Индией и Китаем
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о намерениях наладить сотрудничество с Индией в области ракетного двигателестроения, передает «Интерфакс».
Еще в марте 2024 года, когда руководителем «Роскосмоса» был Юрий Борисов, велись активные переговоры с Индией и Китаем. Обсуждались поставки российских ракетных двигателей семейства РД‑171, а также возможная передача технологий для создания перспективных силовых установок.
— Основная задача — это по двигателям отработать. Первое — продажа двигателей и локализация производства здесь по лицензии «Энергомаша», — сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
