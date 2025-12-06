В Татарстане собрали более 270 тысяч тонн овощей

Такими цифрами поделилось региональное отделение Росстата

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане было собрано 272 тысячи тонн овощей. Об этом сообщает Татарстанстат. По данным ведомства, речь идет как об овощах, выращенных в открытом, так и закрытом грунте.

Напомним, что, по данным Минсельхоза республики, в Татарстане более 401 тыс. ЛПХ, которые в 2024 году произвели продукции на 105,7 млрд рублей (30,2% от общего объема сельхозпродукции региона). На их долю приходится значительная часть производства молока (23%), мяса (22%), картофеля (85%) и овощей (64%).

Одним из способов реализации продукции для фермеров является работа на традиционных сельскохозяйственных ярмарках. По данным властей на конец осени, жители республики потратили на них около 1 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев