Венгерская MOL выразила интерес к покупке санкционных международных активов «Лукойла»

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника

Фото: Максим Платонов

Венгерская нефтегазовая компания MOL выразила представителям США интерес в приобретении международных активов российской компании «Лукойл», которые в настоящее время находятся под санкциями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По информации одного из собеседников агентства, MOL нацелена на покупку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и топливных станций «Лукойла» в странах Европы, а также долей в производственных проектах на территории Казахстана и Азербайджана.

Ранее, 2 декабря, Reuters также сообщало об интересе к активам «Лукойла» со стороны американской компании Exxon Mobil. По данным агентства, Exxon Mobil предложила министерству нефти Ирака сделку по приобретению доли «Лукойла» в месторождении «Западная Курна — 2», запасы нефти которого оцениваются в 1,8 млрд тонн.

Напомним, в октябре текущего года «Лукойл» оказался под санкциями США, после чего компания заявила о своей готовности рассмотреть продажу зарубежных активов. Однако 25 ноября Министерство финансов США (OFAC) выпустило разрешение, позволяющее MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Согласно этому документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

Рената Валеева