«Ее на эту трехлетку нет вообще»: программу «Стимул» для застройщиков свернули

Средства на софинансирование строительства в регионах социальных объектов не заложены в федеральный бюджет

«Программа «Стимул» действовала по принципу: кто больше сдает квадратных метров, тот больше получает денег [из бюджета]. Однако это не единственный источник финансирования инфраструктуры под застройку», — указал депутат Госдумы Илья Вольфсон по поводу бюджетного секвестра программы «Стимул». Минстрою РФ так и не удалось перезапустить с будущего года программу субсидирования проектов комплексного развития территорий в регионах. «Ее на эту трехлетку вообще нет, поэтому здесь мы пытаемся справиться теми мерами поддержки, которые есть», — сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В Татарстане с помощью «Стимула» обеспечили социальную и коммунальную инфраструктуру ЖК «Салават Купере», а теперь под ударом оказалась застройка жилого района в Приволжском районе Казани. Альтернатива в виде инфраструктурного сбора не устраивает татарстанских застройщиков.



Соцобъекты попали в «заморозки»

Министерство строительства и ЖКХ РФ не станет возобновлять прием заявок от регионов на софинансирование строительства социально-значимых объектов и коммунальной инфраструктуры в рамках программы «Стимул». Причина — бюджетные средства на эти цели попали под секвестр при обсуждении проекта федерального бюджета на 2026-й и на плановые 2027—2028 годы. Это означает прекращение целевой поддержки при освоении крупных городских территорий, а застройщикам предстоит разработать новые стратегии для расширения жилого фонда городов. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, выступая на конференции «Города для жизни» в Москве.

— Что касается программы «Стимул», то я докладываю. Ее на эту трехлетку нет вообще. Поэтому мы пытаемся справиться теми мерами поддержки, которые есть, — откровенно заявил он во время дискуссии, посвященной строительству жилья на неосвоенных территориях.

Цель по достижению ввода 120 млн кв. м жилья в стране к 2023 году не отменяется, но придется искать новые варианты.

— Что касается перспектив по вводу жилья, то мы видим, что на этот год у нас будет не менее 100—102 млн квадратных метров. Если посмотреть ретроспективу последних трех лет, то рекордный ввод по многоквартирному жилью был в 2023 году. Тогда было сдано на 51 млн кв. м больше, — сообщил Стасишин в подтверждение эффективности «Стимула».

Программа была запущена в 2011 году, стала частью федерального проекта «Жилье» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее цель — субсидировать строительство социальной и коммунальной инфраструктур в новых жилых районах. Это включает школы, детские сады, больницы, поликлиники и очистные сооружения.

Благодаря «Стимулу» застройщики получали существенную поддержку: при комплексном освоении территорий они могли получить бюджетное финансирование на возведение социальных объектов. Важно, что жилье и социальную инфраструктуру возводили параллельно. В итоге покупатели выигрывали от более привлекательных цен, поскольку девелопер не нес прямых расходов в этой части.

— Благодаря «Стимулу» повышается доступность социальных и иных инфраструктурных объектов в новых жилых районах, строящихся по всей стране. Это школы, детские сады, медучреждения, автомобильные дороги, а также инженерные коммуникации, — рассказывали ранее в пресс-службе Минстроя России.

Регионы остались без «Стимула»

Несмотря на высокую отдачу от программы, Минстрой РФ вынужден был приостановить ее действие в начале 2024 года. Субсидирование проектов комплексного развития территорий в российских городах было заморожено на два года. На смену им пришли новые механизмы: инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты в рамках «инфраструктурного меню». Регионы выкручивались самостоятельно.

Ранее власти Татарстана высказывались за возобновление федеральной программы «Стимул». В рамках ее Минстрой РТ получал средства на реализацию социальной инфраструктуры в ЖК «Салават Купере». По программе здесь построено более 7 км дорог, школа на 1 224 места, детский сад на 260 мест, а по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроен парк площадью 45 тыс. кв. метров, рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.



— Она дала возможность в короткие сроки построить целый микрорайон в Казани. На сегодняшний день в ЖК «Салават Купере» полностью завершена первая и приближается к логическому завершению вторая очередь строительства жилых домов. Таких результатов мы смогли добиться благодаря реализации программы «Стимул», — подчеркнул он.

Надежда на возобновление популярной программы «Стимул» появилась весной этого года. В апреле замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин пообещал вернуть деньги в федеральную программу, чтобы девелоперы получили долгожданную поддержку на возведение социальных объектов. «В 2026 году начнется отбор на участие в программе, и уверен, что новые современные объекты, которые строятся в Ленинградской области, найдут там отражение»,— рассказывали в руководстве Ленобласти по окончании встречи с замминистра строительства РФ. Реанимации программы ждали и на Урале, где значительная часть жилья строится на новых территориях городов.

Несмотря на просьбы регионов, программу все-таки свернули. Скорее всего, Госжилфонду при раисе РТ придется осваивать новый жилой микрорайон «Березовая роща» в Приволжском районе Татарстана самостоятельно. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГЖФ. «На сегодняшний день Госжилфондом подготовка к застройке участка «Березовая роща» в Казани не осуществляется», лаконично ответили в фонде. А в татарстанском Минстрое напомнили об объектах, построенных в рамках программы:

— Значимую поддержку застройщикам в рамках комплексного освоения новых территорий под жилую застройку оказал федеральный проект «Жилье», который включал в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных участков объектами дорожной и коммунальной инфраструктуры (программа «Стимул»). Следует отметить, что программа начала действовать с 2015 года, тогда еще в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и с 2019 года «Стимул» стал частью федерального проекта «Жилье».

По данным министерства, благодаря этой программе многие новые жилые микрорайоны в республике сегодня обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой. До 2021 года в рамках «Стимула» строили социальные и инфраструктурные объекты, что позволяло обеспечить новые территории необходимыми составляющими для комфортного проживания — школы, детские сады, дороги и внутриквартальные проезды, инженерные сети (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), очистные сооружения.

— Ежегодно с 2015 года Республика Татарстан принимала активное участие в реализации программы. С 2025 года финансирование по «Стимулу» было приостановлено. Всего с 2015 по 2024 годы по программе профинансировано строительство 70 объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктур; 17 общеобразовательных школ; 27 подъездных дорог и межквартальных проездов в жилых комплексах «Салават Купере», «Лето», «Весна», «Новые горки», «Гребной канал» в Казани, микрорайонах 17-м и 20-м, «Замелекесье», «Озеро» в Набережных Челнах, «Усадьба «Царево» в Пестречинском районе, жилых комплексах Лаишевского, Высокогорского, Муслюмовского, Буинского, Зеленодольского и других районов; 26 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах республики, в том числе очистные сооружения в жилом комплексе «Светлая долина» и «Усадьба Царево», — уточнили в пресс-службе Минстроя РТ.



Антон Глушков: 100% затрат лягут на застройщиков

«Следует констатировать, что на сегодняшний день альтернативы, адекватной замене федеральной программы «Стимул» нет, — заявил «Реальному времени» президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

— Модель, при которой 100% затрат на комплексное развитие территорий ложится на застройщиков, делает конечный продукт — жилье — крайне дорогим и непривлекательным для населения. Как следствие, сворачивание программы «Стимула» создает риски замедления КРТ, удорожание проектов, сокращение нового строительства, особенно вне крупных агломераций, а в ряде регионов страны может в принципе поставить под угрозу строительство новых объектов недвижимости. В сложившейся ситуации возможным выходом может стать переход к смешанным финансовым моделям, сочетающим инфраструктурные кредиты и концессионные соглашения. Дополнительно требуется расширение и упрощение механизмов КРТ — сегодня КРТ сдерживается в основном длительными согласованиями, а не отсутствием интереса застройщиков.



Депутат Госдумы Илья Вольфсон: есть и другие механизмы

«Действительно, финансирование программы не включено в бюджет ближайшей трехлетки, — сообщил «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон. — Средства на ее реализацию не были заложены и в бюджете на 2025 год. Но это не означает, что строительство социальной и инженерной инфраструктуры встанет», — уверен он.

— Программа «Стимул» работала по принципу «кто больше дает метров, тот больше получает денежных средств». Однако это не единственный источник финансирования развития инфраструктуры. Помимо этого, в стране предусмотрено достаточно механизмов: это и развитие механизмов инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов — инфраструктурное меню, и использование инфраструктурных облигаций, и введение социально-ориентированных концессионных проектов, и ГЧП. К слову, ко второму чтению коллегам из правительства и профильного комитета Госдумы удалось усилить финансирование и «социалки», и дорог, и других инфраструктурных статей. Как правильно сказал Никита Евгеньевич, пока справляемся, — заметил он.

Тимур Егоров: всегда строим за свой счет

«Честно признаюсь, в наших проектах мы не использовали и не используем ни копейки государственных, муниципальных или республиканских средств. Мы не участвовали ни в программе «Стимул», ни в «Инфраструктурном меню». Все строим за свой счет: сети, дороги, социальные и спортивные объекты. Расходы на их строительство заложены в наш бизнес-план», — рассказал основатель девелоперской компании «МИР-Групп» Тимур Егоров.

— Многие застройщики отказываются от строительства социальных объектов, ссылаясь на нехватку средств или другие причины. Однако, на наш взгляд, это возможно, — утверждает он, — Строительство детского сада, например, требует отдельного кредита и является самостоятельным, самоокупаемым проектом. То же касается и спортивных комплексов. Строители привыкли к своей основной деятельности и не хотят брать на себя содержание таких объектов, поскольку это выходит за рамки их профиля. Они позиционируют себя как строительные компании, а не управляющие, поэтому считают это невыгодным.

По словам бизнесмена, в его компании придерживаются иной точки зрения: «Застройщики, возводящие микрорайоны по проектам планировки территории (ППТ), уже несут значительную нагрузку. Школы действительно не могут быть самоокупаемыми. Но детские сады, спортивные комплексы, поликлиники и другие подобные объекты давно доказали свою способность к самоокупаемости».

Инфраструктурный сбор: pro и contra

В отсутствие программы «Стимул» федеральные власти предлагают ввести в регионах инфраструктурный сбор при реализации проектов КРТ. Глава Департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич на конференции сообщила, что в ряде регионов их утвердили, начали развивать.

— К сожалению, эта форма пока не получила большого развития в Татарстане. КРТ есть, но пока только на нежилые объекты. Опыта строительства в режиме КРТ жилых объектов пока нет, его надо нарабатывать. Такой формой активно пользуются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, там она показала себя хорошо, — рассказывал ранее директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.

«Инфраструктурный сбор может стать лишь частичным, но не полноценным замещающим источником развития территорий, — считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков. — Его преимущества заключаются в предсказуемости и привязке к реальному строительству, однако есть существенные ограничения. Он работает только там, где уже есть высокий строительный спрос, не обеспечивает финансирование на старте проектов и не способен покрыть крупные инфраструктурные объекты. Без такой комплексной комбинации рынок рискует столкнуться с замедлением КРТ и снижением объемов нового жилья.

Татарстанские застройщики относятся к введению сбора неоднозначно. «Я считаю, для точечной застройки он целесообразен. Но не для застройки больших микрорайонов, потому что застройщик и так берет на себя эти расходы. Будет справедливо, если этот сбор будет платить тот, кто возводит жилой дом на готовых сетях в рамках точечной застройки», — заключил один из собеседников издания.