«Алабуга» осталась на втором месте в рейтинге инвестиционной привлекательности российских ОЭЗ

«Иннополис» занял четвертое место в списке лучших ОЭЗ технико-внедренческого типа

Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (АКИТ) совместно с Минэкономики представила ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон. В нем фигурируют две ОЭЗ из Татарстана.

Так, «Алабуга» сохранила второе место среди ОЭЗ промышленно-производственного типа. Первой осталась ОЭЗ «Липецк», топ-3 замкнула ОЭЗ «Алга» из Башкирии.

Особая экономическая зона «Иннополис» заняла четвертое место в списке лучших ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Ранее Минэкономразвития России и Корпорация МСП запустили новую программу поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и прилегающих особых экономических зонах. До конца 2026 года предприниматели смогут привлечь около 1 млрд рублей льготного финансирования и банковских гарантий. В этот список вошли и две ОЭЗ Татарстана — «Алабуга» и «Иннополис».



