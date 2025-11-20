В России предлагают взимать плату с заказчиков рекламы на торгах

Как на рынке креативных агентств борются за справедливые конкурсные процедуры

В российской рекламной индустрии обсуждают инициативу, озвученную на недавнем отраслевом форуме в Москве. Авторы считают — она позволит решить актуальную проблему рынка, когда каждый второй рекламодатель отменяет тендер, собрав с участников предложения по брифу брендов. В профильном объединении предложили, чтобы заказчики рекламы оплачивали участие рекламных агентств в конкурсных процедурах. Почему представители рынка приветствуют идею и как на нее отреагировал бизнес — подробности в материале «Реального времени».

Половина рекламодателей отменяет тендеры

Тендеры стали драйвером российского рынка рекламы — именно здесь 75% заказчиков находят исполнителей. Но разброс цен достигает ±50%, что создает серьезные сложности для всех участников. Данные привел на одной из сессий Национального рекламного форума Михаил Пишванов, сопредседатель комитета креативных агентств АКАР, управляющий партнер РА «Восход».

«Еще одна проблема — 50% клиентов в течение года сталкивались с отменой тендеров, и этот показатель продолжает расти», — заявил представитель Ассоциации коммуникационных агентств России. Спикер назвал следующие причины при отмене торгов: решение руководства (18%), ни один из участников не подходил под нужные критерии (17%), проблемы с реализацией тендера на уровне договора (15%).

При этом большинство (68%) рекламодателей не раскрывали состав участников закупки. Что интересно, согласно исследованиям, заказчики рекламы с бюджетом от 100 млн рублей в прошлом году значительно увеличили сумму затрат на разработку креативных решений — до 19,6 млн рублей, что составляет 6,5% от их бюджета (годом ранее было 12,2 млн и 4,1% соответственно).

Для решения актуальных проблем рынка на полях НРФ представили руководство по проведению креативных тендеров. Среди его ключевых аспектов выделяется оплачиваемое заказчиками рекламы участие агентств в тендерах. Причем на практике это уже используется — более половины респондентов подтвердили опыт проведения платных тендеров, где стандартный диапазон стоимости составляет 400—600 тысяч рублей.

Плата за участие в тендере демонстрирует серьезность намерений рекламодателя

— Креативные идеи, даже если их разработка происходит на этапе тендера, являются ключевым продуктом агентства. При разработке каждой идеи агентство несет прямые затраты, связанные с оплатой труда высококвалифицированного персонала — стратегов, арт-директоров, копирайтеров, дизайнеров и менеджеров. Для подготовки качественного тендерного задания агентства выделяют от 5 до 15 человек команды на весь период подготовки тендерной презентации. Оплата участия в тендере позволяет агентствам выделять на проект достаточные ресурсы, что напрямую отражается на качестве креативных идей, — обосновали свое предложение авторы документа.

По их словам, несмотря на то, что размер оплаты обычно не покрывает все трудозатраты участников в рамках тендера, она демонстрирует серьезность намерений рекламодателя, что привлекает к участию лучшие рекламные агентства. «Оплата тендера участникам не обязательно должна быть одинаковой. Разные опыт, квалификация, составы команд на тендер, выделяемое время — факторы, которые обусловливают индивидуальную ценовую политику каждого из агентств», — пояснили в АКАР.

В документе приводятся и рекомендации для рекламодателей, например по тестированию идей. Как сообщают авторы, лишь 40% компаний регулярно тестируют креативные идеи на этапе тендера. В руководстве же даны инструкции, как правильно оценивать предложения.

Кроме того, предлагается устанавливать четкие сроки и соблюдать этику проведения торгов: результаты должны быть объявлены в течение не более 10 дней. Если победитель не выявлен, тендер может считаться неэтичным.

Еще одно важное условие касается обратной связи с участниками тендера: проигравшим агентствам обязательно должны объяснить причины отказа. Как указали разработчики, документ призван стандартизировать процессы, повысить прозрачность и эффективность взаимодействия между рекламодателями и агентствами.

«Сейчас агентства бесправны в коммуникациях с заказчиком»

Большинство представителей рекламной индустрии приветствовали инициативу, с полным текстом руководства по проведению креативных тендеров можно ознакомиться на сайте АКАР.

— Нам приходилось сталкиваться с отменой тендеров, непрозрачностью конкурсных процедур и очень обтекаемой нечеткой обратной связью. Поэтому мне кажутся отличными идеи, предложенные коллегами по цеху, — отметила основательница коммуникационного агентства Lampa Евгения Лампадова. — Я вообще считаю, если клиент начнет платить агентствам за тендер — самое правильное предложение, можно было только его предложить, — уже этого было бы достаточно. Хотя и другие предложения вполне себе.

Но важно внедрить именно оплату рекламным агентствам за участие в тендерах, считает спикер. «Я согласна, что размер оплаты может быть разным. Уверена, когда клиент поймет, что он платит агентствам за участие в тендере, во-первых, он будет совершенно по-другому относиться к их отбору, во-вторых, по-другому будет относиться к брифу, оценке присланных работ и к тому, какую обратную связь он дает».

По ее словам, сейчас проблема рекламного рынка не только в отмене тендеров, но и в заимствовании чужих креативных решений: «Периодически из тендеров видишь свои идеи. Видишь, что клиенты ведут себя по-разному. Можешь наблюдать и отмену тендера, и непрозрачность обратной связи, то есть сейчас агентства очень бесправны в этих коммуникациях. Очень часто на тендерах от агентств ждут стратегию — не просто не платят за нее исполнителям, а по сути хотят получить ее за 0 рублей. Представьте, вы получаете по итогам тендера с участием 5—10 агентств столько же стратегий, как правило, неплохих и бесплатных. Вы их соединяете и можете после этого вообще с агентствами не работать, отдать инхаус, своей команде — все это зависит от этических принципов того или иного заказчика».

Поэтому эксперт приветствует инициативу коллег, считает ее правильной и своевременной: «Даже если одно предложение — по оплате участия — внедрить, мы уже увидим совершенно другой формат взаимодействия не только во время проведения закупки, но и в коммерческих предложениях, которые проходят за рамками тендеров. Это в корне поменяет отношения заказчика и исполнителя».

«Это не просто проблема, а системная язва рынка»

Эксперт по маркетингу, основатель рекламного агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова с большим интересом отнеслась к инициативе АКАР и РИР, поскольку она затрагивает одну из самых болезненных точек рынка. Ей тоже приходилось на личном опыте сталкиваться с отменой тендера рекламодателем:

— Это не просто проблема, а системная язва рынка. Ситуация, описанная в исследовании, полностью соответствует нашей реальности. Отмена тендера после того, как агентства провели огромную работу по подготовке креативных и стратегических предложений, — не досадная неприятность, а прямое вымывание ресурсов и демотивация команд. Масштаб проблемы колоссален. Когда агентство участвует в серьезном тендере, оно задействует лучшие силы: стратегов, креативных директоров, копирайтеров, дизайнеров. Это сотни человеко-часов, которые могли бы быть потрачены на платные проекты для текущих клиентов.

Финансовые потери, по ее словам, исчисляются миллионами рублей в год для каждого уважающего себя агентства. Но что еще важнее — страдает доверие, отметила спикер. «Команда, которая несколько недель «горела» идеей и вложила в нее душу, получает молчание или сухое: «тендер отменен». После нескольких таких случаев наступает профессиональное выгорание и цинизм. Тендеры стали повседневным способом получить контракт, и отмена его в последний момент — это вопиющее нарушение «социального договора» между заказчиком и исполнителем», — считает она.

По мнению эксперта, решение проблемы лежит в двух плоскостях: этической и процессной. «Во-первых, платное участие. Это самый действенный фильтр. Когда рекламодатель платит за доступ к интеллектуальному труду, он сразу начинает серьезнее относиться к собственному запросу, тщательнее готовит бриф и принимает взвешенное решение о проведении тендера», — указала Наталья Льдинова. И добавила, что это отсекает «хаотичных» заказчиков, которые сами не определились с бюджетом и задачами, а практика платных тендеров уже существует, и ее стандартизация — логичный шаг.

Второе важное условие, по ее словам, — прозрачность и обязательства. Здесь ключевые аспекты, предложенные в руководстве АКАР и РИР, абсолютно верны, считает собеседница издания. Например, четкие сроки публикации результатов (не более 10 дней) дисциплинируют заказчика и позволяют агентствам быстрее переключаться на другие проекты. Обязательная обратная связь с проигравшим — не просто вежливость, это образовательный процесс для всего рынка, подчеркивает она. Так агентства понимают, где недоработали, а заказчики учатся более внятно формулировать свои ожидания. Не менее важна регламентация условий контракта:

— Одна из главных проблем — это «приблизительные» бюджеты, которые после победы резко сокращаются и возникает запрет на использование работ в кейсах. Рекламодатель должен закрепить норму, что победитель работает именно по тем условиям (бюджет, объемы, сроки), что были в тендерной документации, а созданные креативы могут быть использованы агентством в портфолио, если иное не оговорено отдельно, — считает Льдинова, отметив, что коллеги, разработав руководство, предприняли долгожданный и своевременный шаг на пути к цивилизованному рынку.

Эксперт считает, что документ не просто описывает проблемы, а предлагает конкретные, работающие инструменты для их решения: «Позволит ли это прийти к прозрачности и справедливости? Безусловно, да, но при одном ключевом условии — если крупные рекламодатели и бренды также примут эти правила игры. Само по себе руководство — это карта, а не территория. Его сила будет зависеть от того, насколько активно его будут применять на практике агентства, отстаивая свои права, и насколько готовы будут к диалогу рекламодатели. Например, платное участие — самый спорный для заказчиков пункт, но именно он является маркером серьезности намерений. Четкие сроки и обратная связь — это базовые элементы уважительного делового оборота, которые давно должны были стать нормой».

В итоге, она считает, руководство может стать тем самым «правилом хорошего тона», которое спасет рынок от токсичных практик. Документ защищает интеллектуальный труд, ставит барьер недобросовестным заказчикам и в конечном счете работает на качество конечного продукта. «В выигрыше останутся все: рекламодатели будут получать более качественные и продуманные предложения от мотивированных агентств, а агентства смогут работать в предсказуемой и уважительной среде», — заключила спикер.

«Отмена конкурса — не просто организационная нестыковка, а системная проблема»

Основатель ИА «ПромРейтинг» Антон Глухов тоже имел личный опыт с отменой тендера и признал, что, к сожалению, такая ситуация давно не редкость. По его словам, индустрия воспринимает это как серьезный сигнал:

— Отмена конкурса — это не просто организационная нестыковка, а системная проблема. Она, если так можно выразиться, сводит с ума креативные агентства, по той же статистике АКАР, 53% российских креативных агентств в прошлом году так или иначе сталкивались с неэтичными тендерами. Это формирует что-то схожее с эффектом вымученной беспомощности. В данном случае мы говорим не только о деньгах, тут еще важен психологический фактор. Если у ребенка постоянно отнимать конфету при этом заставляя его плясать, через непродолжительное время вы гарантированно получите поломанную личность. Более того, сами рекламодатели страдают от этого, получая невкладывающихся людей в своих проектах. Предательство — это такая штука…

Спикер указал, что, по статистике, до 28% всех тендеров на рынке можно считать «фейковыми», то есть проводящимися нечестно или без реального намерения выбрать победителя: «Лучше от этого не становится никому. Представьте: агентство тратит недели работы команды на разработку идеи, задействует стратегов, креативщиков, дизайнеров — нередко 5—15 специалистов трудятся над тендерным проектом. В итоге — конкурс внезапно отменяется «по внутренним причинам» заказчика. Все вложенные ресурсы и время пропадают, команда испытывает разочарование. Такие случаи подрывают мотивацию и доверие. Агентства чувствуют себя использованными: треть тендеров в итоге оставляет участников с ощущением, что их идеи и трудовые ресурсы просто собрали впустую. Дух команды стремится к нулевой отметке, начинаются внутренние конфликты».

В долгосрочной перспективе, по его словам, это снижает готовность агентств участвовать в новых конкурсах, особенно без гарантий. Решение проблемы с отменой тендеров требует, с одной стороны, доброй воли и дисциплины рекламодателей, с другой — четких индустриальных стандартов, считает Глухов. По его мнению, в отрасли уже наметились конструктивные шаги, и он видит несколько важных направлений.

Строго придерживаться отраслевого регламента тендеров. АКАР совместно с аналитическим центром РИР разработали подробные рекомендации по проведению креативных тендеров — по сути, «кодекс» для обеих сторон. Внедрение этих правил на практике способно сразу снизить риски. Например, АКАР прямо указывает, что отсутствие победителя по итогам конкурса или продление тендера на новых условиях — недопустимо и расценивается как неэтичное поведение.

Иными словами, если уж объявлен конкурс, он должен завершиться выбором победителя и заключением контракта, а не срываться на полпути. Рекламодателям важно еще до старта тендера убедиться, что у них есть все внутренние согласования — бюджет, утвержденная потребность, — чтобы потом не отменять проект. Регламент также предлагает заводить со стороны клиента тендерный комитет — группу компетентных лиц, ответственных за объективный отбор победителя. Такой комитет помогает исключить ситуацию, когда решение об отмене или пересмотре условий принимается в тишине кабинетов одним человеком.

Вводить оплату участия в тендере для агентств. Одно из ключевых решений — сделать нормой платные тендеры, когда клиент выплачивает всем финалистам вознаграждение за выполненную креативную работу. Это уже становится рыночным стандартом: по данным того же исследования, 55% компаний в 2024 году проводили платные конкурсы (годом ранее было около 51%). Средняя компенсация варьируется в диапазоне 200—700 тыс. рублей за участие, в зависимости от масштаба проекта. Оплата тендера — прямой сигнал серьезности намерений заказчика. Когда клиент готов внести вклад в идеи, которые для него разрабатывают, агентства могут выделить достаточно ресурсов и показать максимум креатива. Пусть гонорар не покрывает всех затрат, но он снижает убытки и, главное, повышает доверие.

Оптимизировать сам процесс тендера. Еще одно решение — сократить число участников и этапов, чтобы каждая сторона вкладывала усилия более осознанно. Индустриальные рекомендации предлагают многоступенчатый подход: сначала отбор агентств по опыту и ориентировочным коммерческим предложениям, и только 3—4 лучших команды проходят в креативный этап. Это важно: вместо того чтобы 10—15 агентств тратили силы впустую, в финале работают лишь сильнейшие, шансы на победу у них выше и клиенту проще сравнить концепции. Также следует давать достаточные сроки на подготовку творческого задания. В практике стандартом называли цикл в три недели на креатив, но сейчас, увы, почти 40% клиентов требуют идеи за две недели или меньше. Хочется перевернуть эту тенденцию: минимум 3—4 недели на проработку концепции оптимально для раскрытия потенциала команды.

Повышать прозрачность и ответственность. Прозрачная процедура снижает вероятность манипуляций и внезапных отмен. Например, желательно открыто объявлять список участников тендера. Знание конкурентов дисциплинирует процесс и самих агентств, и заказчика. Ключевой момент — обратная связь и финальные итоги. Организатор должен уведомлять всех финалистов о результатах официально и в разумный срок (через 7—10 рабочих дней) после финальных презентаций. Если клиент честно сообщит участникам, кто победил и почему сделан такой выбор, это смягчит негатив даже у проигравших и даст им ценные инсайты на будущее. Сейчас же более 70% агентств жалуются на отсутствие какой-либо обратной связи по итогам тендеров — такой подход удивляет.

Делать ставку на долгосрочное партнерство вместо частых тендеров. В конечном счете, лучший способ снизить число отмененных тендеров — проводить их реже. Сейчас рынок идет к этому: все больше компаний выбирают агентство на год и более (56% опрошенных в 2024 году), а модель «один проект — одно агентство» теряет популярность. После тендера стоит заключать договор минимум на 1 год совместной работы. Каждый из этих шагов способствует решению проблемы.

Собеседник издания положительно оценивает новый регламент и считает его шагом вперед к цивилизованным тендерам. Документ, по его мнению, получился очень содержательным: он опирается на лучшие индустриальные практики и прямо нацелен на справедливость, прозрачность и эффективность конкурсной процедуры.

«Сомневаюсь, что кто-то подпишется под эту историю»

В отрасли указывают, что рекламные тендеры превратились в бесконечную и зачастую безрезультатную гонку. Агентства тратят ресурсы на участие в конкурсных процедурах впустую, потому что заказчик выбирает одного подрядчика, а иногда тендер и вовсе оказывается фиктивным. Рекламодатели прибегают к фейковым конкурсам, чтобы собрать бесплатные идеи и медиаданные.

Впрочем, идея платных креативных тендеров вызвала неоднозначную реакцию у представителей бизнеса как потенциальных рекламодателей. Собеседники издания назвали ее несвоевременной, указывая и на непростую экономическую ситуацию, и на вынужденное сокращение рекламных бюджетов у части компаний. Некоторые вовсе сомневаются, что в условиях, когда рекламный рынок замедляет свой рост, в России удастся внедрить плату с заказчиков креатива при размещении тендера.

— Господи, да никто этого делать не будет, — убежден зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев. — Сейчас и так определенные сложности, связанные с изменениями законодательства о рекламе и продвижением компаний на различных интернет-ресурсах, — все усложнилось. Поэтому для предприятий рынок сжимается, с одной стороны. С другой, у многих идет секвестирование внутренних финансовых процессов, и конечно, в первую очередь в части рекламы. Чаще всего это имиджевая история, но, если выбирать между выплатой зарплаты, налогов и каких-то рекламных историй, то чаша весов у предпринимателей все-таки склонится в сторону первых затрат.

Спикер отмечает высокую конкуренцию на рекламном рынке, в том числе работу сильных креативных команд в регионе. Но считает, что даже крупный татарстанский бизнес при размещении заказа на рекламу не захочет оплачивать участие агентств в тендере. «Я что-то сомневаюсь, что кто-то подпишется под эту историю. Возможно, в тех сегментах, где у нас почти монополисты, например в сфере наружной рекламы, и удастся что-то сделать, и то не уверен». Скепсис вызывают и предложенные расценки выплат агентствам, в среднем по стране — 400—600 тысяч рублей за участие в тендере, по регионам — от 200 до 700 тысяч.

— Даже 200 тысяч не будет — найдутся те, кто сделает это бесплатно в расчете на то, что выиграет конкурс, — считает Артур Николаев. — Другое дело, что на самом деле надо ужесточить требования к защите авторских прав. Если какие-то креативные идеи и наработки от проигравшего участника тендера в дальнейшем где-то используются заказчиком, хотя и не были оплачены, — это тоже неправильная ситуация со стороны рекламодателей.

Главная проблема, по его словам, в том, что доказать заимствование слегка переработанной идеи бывает сложно. «Всегда же можно, условно, коричневый цвет заменить на зеленый, буковки немного изменить и будет по-другому, но идея-то украдена. Поэтому в этой плоскости нам еще предстоит поработать», — заключил спикер.

