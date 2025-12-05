ЕС и G7 готовят запрет на перевозку российской нефти по морю

Согласно информации от шести источников, новое ограничение может быть включено в очередной пакет санкций ЕС

По данным агентства Reuters, Евросоюз и страны G7 рассматривают возможность ужесточения санкций против российской нефти. Вместо существующего потолка цен предлагается ввести полный запрет на предоставление морских транспортных услуг западными компаниями для ее перевозки.

Согласно информации от шести источников, новое ограничение может быть включено в очередной пакет санкций ЕС, который планируется принять в начале 2026 года. Соответствующие меры также готовятся странами G7.

Особую активность в продвижении этой инициативы проявляют представители США и Великобритании на технических встречах G7. При этом окончательная позиция США во главе с президентом Дональдом Трампом будет зависеть от успеха его миротворческих усилий по урегулированию конфликта на Украине, отмечают четыре источника агентства.

Ранее Минфин США продлил разрешение на работу АЗС «Лукойла» за рубежом до 2026 года.

Наталья Жирнова