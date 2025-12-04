Минфин США продлил разрешение на работу АЗС «Лукойла» за рубежом до 2026 года

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило срок действия генеральной лицензии, разрешающей работу автозаправочных станций (АЗС) «Лукойла» за рубежом, до 29 апреля 2026 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 14 ноября, OFAC выдавало аналогичную лицензию, срок действия которой истекал 13 декабря текущего года.

Согласно новому документу, разрешаются все сделки, которые обычно подпадают под запрет санкций, но связаны с участием Lukoil International GmbH (LIG) или любой организации, в которой LIG прямо или косвенно владеет 50% и более. В частности, это касается таких дочерних структур, как Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation. Разрешенные операции касаются приобретения товаров и услуг у АЗС, а также их обслуживания, эксплуатации или ликвидации.

При этом, OFAC ранее выпустило разрешение, позволяющее Венгерской нефтегазовой компании MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года.

Напомним, что «Лукойл» был включен в санкционный список США 22 октября текущего года. Эти ограничения включали заморозку активов, а также запреты на трастовые услуги и транспорт, обосновываясь «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании уже находились под секторальными санкциями.

