Бизнес-обзор: новый шеф у застройщика «Держава» и крах бывшей фирмы основателей «Сувара»

Фото: Реальное время

В Татарстане объявили банкротом компанию «Нефтетрейдсервис», через которую «Сувар» в свое время выступал совладельцем «Интехбанка» наряду со структурами Роберта Мусина. На включение в реестр кредиторов должника сейчас претендует «Ак Барс Банк» с требованием 2,7 млрд рублей. Новый топ-менеджер появился у застройщика «Держава», где одну из строительных компаний группы возглавил заслуженный строитель республики и бывший замглавы ГИСУ РТ Айрат Надршин. Смена руководства произошла на этой неделе и в крупном сельхозпредприятии «Агрокомплекс «Ак Барс». Подробности — в обзоре «Реального времени».

Крах соучредителя «Интеха»

Арбитражный суд Татарстана в эти дни объявил банкротом компанию «Нефтетрейдсервис», ранее выступавшую совладельцем Интехбанка и подконтрольную бенефициарам «Сувара». Среди первых учредителей должника — бывший глава совета директоров Интеха, экс-руководитель «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустем Абдуллин, а также основатели некогда крупнейшей в республике строительной бизнес-империи «Сувар» Евгений Корольков и Айрат Жамилов.

Через НТС они совместно с аффилированными фирмами Роберта Мусина выступали соучредителями Интехбанка. Собственно, результатом партнерства с экс-главой погоревшего ТФБ для Королькова и Жамилова стало прохождение процедуры личного банкротства с освобождением от требований от кредиторов.

Среди первых учредителей должника — основатели «Сувара», в том числе Евгений Корольков. взято с сайта tatarstan.ru

Финансово несостоятельным НТС признали по заявлению связанной с Мусиным фирмы «Свитиль», банкротства которой добилось уже АСВ. В отношении бывшей «суваровской» компании открыли конкурсное производство сроком до 23 декабря 2025 г. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Лобанов, член СРО «Ассоциация арбитражных управляющих «Сириус», в понедельник он приступил к своим обязанностям.

Сейчас татарстанский арбитраж рассматривает заявление «Ак Барс банка» на его включение в реестр кредиторов должника с суммой требований 2,7 млрд рублей. Основанием послужили неисполненные обязательства по двум кредитным договорам 2014-2015 годов. На июльском заседании суд затребовал выписки по операциям в доказательство задолженности НТС.

Новый шеф застройщика «Держава»

На этой неделе сменилось руководство крупной татарстанской строительной компании — в казанском ООО «Восток-С» с поста директора ушел Кирилл Вильдеев, управлявший предприятием последние три года.

На этой неделе сменилось руководство крупной татарстанской строительной компании, с выручкой в 2,4 млрд рублей в год. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С начала недели эту должность занимает бывший первый замдиректора ГИСУ Татарстана, заслуженный строитель республики Айрат Надршин. В самом госведомстве подтвердили, что он не работает у них с прошлого года. Бывший зам Марата Айзатуллина считался одним из ключевых сотрудников Главного инвестиционно-строительного управления. А после перехода его шефа в Минстрой РТ, его даже прочили на должность руководителя ГИСУ.

Строительная компания «Восток-С» (до реорганизации «Спутник и К») сейчас позиционирует себя, как застройщик «Держава». Единственный учредитель — Олег Новосельский, владелец ООО «СЗ «Дубрава», «СЗ «Лесной квартал», «СЗ «Павловский берег» и других. В прошлом году «Восток-С» показал выручку почти в 2,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 117 млн.

С начала недели эту должность занимает бывший первый замдиректора ГИСУ Татарстана, заслуженный строитель республики Айрат Надршин. взято с сайта Минстроя РТ

Рокировки в агроблоке Ак Барс холдинга

Сменился директор и в «Агрокомплексе «Ак Барс» — крупном сельхозпредприятии, которое было образовано в Арском районе в 2004 году в составе агропромышленного блока одноименного холдинга Ивана Егорова. Должность занял бывший главный экономист компании — Салават Ахмадиев. Начиная с февраля прошлого года это уже третий руководитель агрофирмы. До него предприятием руководили Ильнар Набиуллин и Ленар Абдуллин.

Агрофирма была зарегистрирована в 2013 году с основным видом деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур, а также семян масличных культур. У нее порядка 1,3 тысяч га земли, на половине из которых она выращивает рапс, горчицу, донник. Уставный капитал — 1,26 млрд рублей, средняя численность сотрудников — 178 человек.

Доли холдинга «Ак Барс» в уставном капитале предприятия под обременением в Сбербанке. За прошлый год выручка общества выросла почти на 300% до 522 млн рублей, но чистая прибыль скромная — всего 1,5 млн.

Агрофирма была зарегистрирована в 2013 году с основным видом деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур, а также семян масличных культур. Реальное время / realnoevremya.ru

Убытки грузоперевозчиков и переход на отечественное ПО

К другим новостям бизнеса. Татарстанские грузоперевозчики наряду с российскими столкнулись с новой проблемой. Участившиеся случаи атак беспилотников и, как следствие, работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) привели к массовым сбоям в системе «Платон». В результате транспортные компании стали получать массу необоснованных штрафов за якобы неоплаченный проезд большегрузов. По оценкам участников рынка, размер денежных санкций достигает 20—30% от общих затрат, что уводит бизнес за грань рентабельности. На фоне общей тяжелой ситуации в отрасли это подкосило многих игроков.

С этого года в России на отечественный софт должны перейти все предприятия критической информационной инфраструктуры (КИИ), то есть организации стратегической важности для экономики и общества. Они задействованы в таких отраслях, как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, оборонная и другие виды промышленности. Большинство тех, кому переход предписан по закону, требование выполняют и следят за исполнением дочерними структурами. Но для остального бизнеса — это лишь рекомендация к повышению надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры, и многие предприниматели не спешат переходить на российское ПО. «Реальное время» разбиралось в причинах, а также узнало мнение тех, кто предпочел наш продукт.