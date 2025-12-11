Россия вошла в тройку лидеров G20 по профициту внешней торговли

По данным анализа открытых источников, проведенного агентством РИА «Новости», за январь — сентябрь 2025 года Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по уровню профицита внешней торговли. Показатель составил $101,7 млрд.

Наибольший торговый профицит за указанный период зафиксировал Китай — $874,76 млрд. На второй позиции оказалась Германия с результатом $169,4 млрд.

Значительные объемы чистых доходов от внешней торговли также продемонстрировали другие участники рейтинга. Южная Корея получила профицит в размере $50,82 млрд, Саудовская Аравия — $43 млрд, Италия — $40 млрд. Торговый профицит Индонезии достиг $33,5 млрд, Австралии — $22,7 млрд. Наиболее скромные показатели среди стран с положительным сальдо торгового баланса показали Южная Африка ($7 млрд) и Аргентина ($5,7 млрд).

Вместе с тем восемь стран «Большой двадцатки» завершили первые девять месяцев года с торговым дефицитом. Самый значительный отрицательный баланс зафиксирован у США — $713,7 млрд. Индия показала дефицит в размере $214,6 млрд, Турция — $67,1 млрд. Кроме того, отрицательное сальдо торгового баланса за этот период зарегистрировано у Франции, Мексики, Великобритании, Канады и Японии.



Наталья Жирнова