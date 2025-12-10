В Татарстане откроется представительство AAOIFI

Рустам Минниханов представил инвестиционный потенциал республики на форуме с ОАЭ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На первом российско‑эмиратском бизнес‑форуме «Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ» раис Татарстана Рустам Минниханов представил потенциал республики для сотрудничества с ОАЭ. Об этом сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

В ходе панельной сессии раис отметил, что Татарстан — один из лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата России с развитой инновационной инфраструктурой. Среди ключевых отраслей республики — нефтепереработка, нефтехимия, автомобилестроение, авиа‑ и судостроение, машиностроение, а также цифровизация экономики и госуправления.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минниханов подчеркнул взаимную выгоду партнерства: Татарстан может предложить ОАЭ прочную отраслевую базу, а взамен получить доступ к инвестициям и новым рынкам. Особое внимание он уделил роли республики как пилотного региона по внедрению исламского банкинга в России, где уже представлены все основные продукты партнерского финансирования.

— Наши данные подтверждают существенный рост интереса к данному инструменту как со стороны граждан, так и финансовых организаций. Сегодня на нашем рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. Они разработаны специалистами из нашей республики, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). Скоро планируется открытие представительства AAOIFI в Татарстане, — заключил Рустам Минниханов.



Наталья Жирнова