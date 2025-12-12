В Татарстане продлили налоговые льготы для новых гостиниц еще на 4 года

Изменения подписал Рустам Минниханов

Фото: Мария Зверева

В Татарстане продлен срок действия налоговых льгот для гостиниц, соответствующих определенным критериям. Изменения внесены в статью «О налоге на имущество организаций» — документ размещен на официальном правовом портале.

Льготы распространяются на новые гостиницы, которые имеют классификацию не ниже трех звезд и располагают номерным фондом от 50 номеров. Ключевое изменение касается предельного срока ввода таких объектов в эксплуатацию: до 31 декабря 2030 года. Ранее действовавший срок истекал 31 декабря 2026 года.

Напомним. что ранее власти Татарстана предложили обязать оплачивать турналог не гостиницы, а гостей. Сергей Иванов предложил вернуться к такой схеме, как курортный сбор, который действовал в 2023—2024 годах в некоторых регионах страны. Помимо этого правительство России выделит почти 1 млрд рублей на льготные кредиты туризму.



Наталья Жирнова