Владислав Бакальчук вышел из числа совладельцев Wildberries

14:02, 10.12.2025

Согласно ЕГРЮЛ, смена собственника произошла 10 декабря

Владислав Бакальчук вышел из числа совладельцев Wildberries
Фото: скриншот телеграм-канала Владислава Бакальчука

Владислав Бакальчук перестал быть совладельцем маркетплейса Wildberries: он передал принадлежавший ему 1% доли бывшей супруге и основательнице компании Татьяне Ким. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), смена собственника произошла 10 декабря — с этой даты Бакальчук более не значится владельцем доли в компании. В пресс‑службе объединенной компании Wildberries от комментариев по ситуации отказались.

Напомним, что ранее Владислав Бакальчук возглавил операционную компанию «М.Видео». Бывший муж основательницы Wildberries займется цифровой трансформацией компании. Между тем Wildberries & Russ может стать новым владельцем «Рив Гош».

Наталья Жирнова

