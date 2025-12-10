Алиханов назвал Казань и Сочи перспективными российскими авиаузлами с ОАЭ

Глава Минпромторга выразил интерес в развитии курортного сотрудничества двух государств

Фото: Артем Дергунов

На российско‑эмиратском бизнес‑форуме глава Минпромторга России Антон Алиханов выступил с инициативой расширить географию авиасообщения между Россией и ОАЭ, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что несколько российских городов могли бы стать привлекательными туристическими направлениями для эмиратских пассажиров. В качестве перспективных авиаузлов он назвал Сочи, Казань, а также допустил, что со временем к ним может присоединиться и Владивосток.

— Будем рады расширению направлений, по которым будут летать наши авиакомпании. И Казань, и Сочи, и другие города, Владивосток, может, со временем, должны стать дестинациями для нашего авиаобмена, — подчеркнул Алиханов.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на масштабный российский туристический проект «Пять морей и озеро Байкал», предусматривающий создание новых курортных зон. Учитывая богатый опыт ОАЭ в развитии крупных курортных территорий, Антон Алиханов выразил уверенность в перспективности двустороннего сотрудничества в этой сфере. Напомним, что на том же форуме Рустам Минниханов обсудил с представителями ОАЭ наращивание торгово‑экономического сотрудничества с Татарстаном.

Наталья Жирнова