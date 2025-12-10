Татарстан нацелен на сотрудничество с мировым портовым оператором DP World

«Мы заинтересованы в развитии трансграничной торговли с ОАЭ и вашей компанией», — заявил Рустам Минниханов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с председателем компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайемом в ОАЭ. DP World — один из ведущих мировых портовых операторов, управляющий более чем 78 морскими терминалами, а также крупнейшим в мире индустриальным парком Jebel Ali Free Zone (JAFZA).

В ходе встречи Рустам Минниханов акцентировал внимание на стратегической задаче, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, — диверсификации логистических маршрутов. Ключевым инструментом этой работы становится создание транспортного коридора «Север— Юг». Глава республики отметил, что географическое положение и развитая инфраструктура Татарстана позволяют региону выступать узловым центром данного коридора.

— Мы заинтересованы в развитии трансграничной торговли с ОАЭ и вашей компанией, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Напомним, что в Татарстане откроется представительство Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Наталья Жирнова