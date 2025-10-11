Бизнес-обзор: Виктор Рашников стал совладельцем металлоцентра в Челнах, владелец КСК возглавил фирму

Аэропорт Казани выкупил у республики землю под новый терминал за 86,5 млн рублей

Фото: Реальное время

На этой неделе крупного подрядчика Фонда ЖКХ РТ — казанский «Консорциум строительных компаний» возглавил его учредитель Марат Назмутдинов. Международный аэропорт «Казань» выкупил с торгов дорогу и пять земельных участков под стройку своего нового терминала. Структуры группы Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова вошли в состав учредителей челнинского предприятия «Кама-Трейд Татарстан», занимающегося металлопрокатом. Подробнее об этих и других новостях экономики и бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Аэропорт Казани приобрел землю под новый терминал

В понедельник определился победитель аукциона по продаже республиканской собственности — автомобильной дороги и земель в Лаишевском районе рядом с аэропортом Казани. Собственно, воздушная гавань и приобрела лот за 86,5 млн рублей. В него входит дорога протяженностью 492 м, ограждение 572 м и пять земельных участков общей площадью 5 658 кв. м.

Приобретенные угодья — это ранее пустовавшая территория по соседству с терминалом 1А и парковкой аэропорта, где сейчас началась стройка нового терминала. Дорогу и земли можно использовать только в транспортных целях, назначение и разрешенный вид — сооружения воздушного транспорта, в том числе для расширения перрона.

Приобретенные угодья — это ранее пустовавшая территория по соседству с терминалом 1А и парковкой аэропорта, где сейчас началась стройка нового терминала. Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Как уже рассказывало «Реальное время», в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая стартовало строительство нового терминала за 20 млрд рублей. Он будет обслуживать как внутренние, так и международные авиалинии, принимая более 5,7 млн пассажиров в год. Это существенно увеличит пропускную способность воздушной гавани, у которой давно назрела необходимость в расширении инфраструктуры. Аэропорт рассчитан на прием 2,5 млн пассажиров в год, но уже в 2023-м обслужил вдвое больше — 5 млн пассажиров, в 2024-м принял 5,3 млн человек. Из Казани выполняют рейсы по 83 направлениям, включая 51 внутренний и 32 международных. Стройку терминала планируется завершить на следующий год.

Новый шеф подрядчика Фонда ЖКХ РТ

Во вторник сменился руководитель крупного татарстанского подрядчика, собирающего львиную долю госзаказов по капремонту жилья, — казанского КСК. Вместо Дмитрия Попова, руководившего предприятием 7 лет, его возглавил нынешний учредитель Марат Назмутдинов. Под его контроль казанское ООО «Консорциум строительных компаний», ранее принадлежавшее Дамиру Сафину, перешло в декабре 2022 года.

Во вторник сменился руководитель крупного татарстанского подрядчика, собирающего львиную долю госзаказов по капремонту жилья, — казанского КСК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2019—2020 годах Назмутдинов руководил Дирекцией социальных и этических программ в Севастополе, еще ранее был председателем казанского ТСЖ «Рабочая-17», а также директором и совладельцем тоже местной фирмы «Юкко» в области права и бухучета. Что касается КСК, компания занимается проектированием зданий и сооружений, гражданским и промышленным строительством, реконструкцией памятников истории и архитектуры, возведением спортивных и торговых объектов, транспортной инфраструктуры.

В прошлом году предприятие заработало 2,5 млрд рублей, показав чистую прибыль всего в 10 тысяч. При этом госконтракты занимают основную долю в выручке КСК. Самый крупный заказчик — Фонд ЖКХ РТ, который обеспечил компанию контрактами по капремонту многоквартирных домов в республике на 10,7 млрд. Правда, в этом году фирма работала за пределами Татарстана: восстанавливала старинное здание женской гимназии в городе Аткарске Саратовской области за 50 млн и ремонтировала часть здания научно-технологического корпуса в г.о. Лосино-Петровский Московской области.

Виктор Рашников стал совладельцем челнинского игрока металлопроката

Структура одного из богатейших металлургов России — владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова вошла в уставный капитал челнинского предприятия. Торговый дом «ММК» стал миноритарием компании «Кама-Трейд Татарстан», которая более 15 лет работает на рынке металлопроката в автограде.

Структура одного из богатейших металлургов России — владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова вошла в уставный капитал челнинского предприятия. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Резидент челнинского ТОСЭР в 2019 году запустил сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel за 600 млн рублей. Завод работал по новой технологии обработки толстого листового металла. Магнитогорский металлургический комбинат Рашникова выступал одним из основных заказчиков продукции. Его доля в ООО «Кама-Трейд Татарстан» и ООО ТД «Кама-Трейд Татарстан» — менее 1%, остальные 99% в УК по-прежнему за Александром Бредихиным, но его доли акций в обеих фирмах под обременением у ММК.

Ранее, в 2018 году, на территории ОЭЗ «Алабуга» открылся первый в Поволжье сервисный металлоцентр совместного производства турецкого резидента «Джошкуноз Алабуга» и Магнитогорского металлургического комбината. В мероприятии участвовало руководство Татарстана и Челябинской области, а Виктор Рашников тогда заявлял о планах сотрудничать сразу с двумя СП.

В 2018 году в «Алабуге» открылся первый в Поволжье сервисный металлоцентр совместного производства турецкого резидента «Джошкуноз Алабуга» и Магнитогорского металлургического комбината. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выручка челнинского предприятия ТД «Кама-Трейд Татарстан» в прошлом году составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 17,2 млн. Среднесписочная численность сотрудников — 32 человека. Недавно компания подала иск на сумму свыше 170 млн рублей к елабужскому НПО «Ростар».

Товарооборот России и Индии, трансформация офисного рынка

В Казани на этой неделе стартовал российско-индийский форум TIME, призванный укрепить сотрудничество двух стран. Ранее стороны заявили о намерении достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году. На пленарном заседании стало известно о скором открытии индийского консульства в Казани. Бизнес Индии и России пока слишком мало знает друг о друге. Инвестиционная активность индийцев в Татарстане совсем невысока, и над этим нужно работать. При этом индийский рынок огромен, и на нем точно найдется место нашим предпринимателям — главное, позиционироваться с умом.

В Казани на этой неделе стартовал российско-индийский форум TIME, призванный укрепить сотрудничество двух стран. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рынку офисов Казани прогнозируют плавное восстановление спроса, главное условие — стабильная экономическая ситуация и дальнейшее снижение ставки ЦБ. Следом за Москвой в столице Татарстана усиливается новый тренд — на фоне дефицита качественных помещений класса А выросла популярность офисов класса В. Кроме того, предприниматели пересмотрели свое отношение к бизнес-центрам самого бюджетного сегмента. Эксперты назвали три причины смены настроения арендаторов: дефицит площадей, оптимизацию расходов и ужесточение требований к классификации офисов.