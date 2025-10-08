«Бизнес начинается с культуры и дружбы»: о чем говорили на пленарном заседании форума TIME

Что мешает развивать бизнес-связи между Россией и Индией, как это преодолеть и при чем здесь продажа зонтиков

Фото: Динар Фатыхов

Индийское консульство в Казани откроется в ближайшие недели. Возможно, со временем появится и велнес-центр, в котором татарстанцы смогут познать радости йоги и аюрведы. Взаимный товарооборот между Россией и Индией к 2030 году должен вырасти до 100 миллиардов долларов, но бизнес обеих стран пока еще слишком мало знает друг о друге. Инвестиционная активность индийцев в Татарстане совсем невысока, и над этим нужно работать. При этом рынок Индии огромен, и на нем точно найдется место нашим предпринимателям — главное, позиционироваться с умом. Главная проблема наращивания бизнес-связей — в недостатке взаимной информированности друг о друге. Об этом говорили сегодня на пленарном заседании первого российско-индийского бизнес-форума TIME, который проходит в эти дни в Казани.

Индия и Татарстан вдвое нарастили товарооборот, но инвестиционная активность слабовата

На пленарном заседании форума TIME обсудили перспективы развития экономического и культурного партнерства России и Индии (с особым акцентом на Татарстане). Модераторами заседания стали глава АИР РТ Талия Минуллина и президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поприветствовал гостей форума от имени раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и от себя лично. Сам раис на пленарном заседании не присутствовал — его встреча с ключевыми лицами форума состоялась несколькими часами ранее на закрытом бизнес-завтраке.

Модераторами заседания стали глава АИР РТ Талия Минуллина и президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Песошин напомнил о том, что за последние годы экономические отношения Индии и Татарстана активизировались: за 5 лет товарооборот вырос вдвое и в прошлом году составил $359,4 млн. Татарстан заинтересован в том, чтобы продвигать в Индии продукцию своих предприятий и развивать взаимодействие в сфере машиностроения, фармацевтики, ИТ. Кое-какие связи уже налажены: КАМАЗ поставляет в Индию грузовые автомобили, «Татспиртпром» — напитки, а медицинские вузы страны закупают роботы-симуляторы татарстанской компании «Эйдос», чтобы обучать будущих медиков. Кстати, о студентах: в вузах Татарстана сейчас учится больше 1 100 индийцев, и образовательное сотрудничество продолжает расти. Активно себя показывают на этом поле КФУ, КГМУ, КНИТУ и Университет Иннополис.

Особенно важно сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. По итогам 2024 года Индия импортировала наибольший объем продукции татарстанского АПК среди всех остальных стран-партнеров: ее доля в нашем экспорте сельхозпродукции превысила 23% от общего объема, более чем на $130 млн.

Песошин напомнил о том, что за последние годы экономические отношения Индии и Татарстана активизировались: за 5 лет товарооборот вырос вдвое и в прошлом году составил $359,4 млн. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако работу нужно усиливать: например, инвестиции из Индии в экономику Татарстана пока крайне невелики, да и прямое авиационное сообщение между Казанью и индийскими городами тоже пока исчезающе мало. Одного прямого рейса, который летал прошлой зимой в туристический штат Гоа, явно недостаточно.

От транзакционной активности к общечеловеческим ценностям: о чем мечтает индийский посол

Представительство индийских спикеров в президиуме было впечатляющим: так, свою страну приехал представлять чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар. Он отметил, что проведение форума именно сейчас неслучайно. Ведь совсем скоро, в ближайшие недели, будет открыто генконсульство Индии в Казани.

Винай Кумар напомнил о том, что Индия остается самой быстрорастущей экономикой в мире с ростом ВВП 9,8%. ВВП превысил 4 триллиона долларов, сделав страну четвертой по объему экономикой мира. Столь мощную экономическую витальность посол объяснил тем, что медианный возраст современного индийца — 28 лет. Процент работоспособного населения в стране составляет 65%, Индия на сегодняшний день обладает самым молодым и активным пулом рабочей силы в регионе. Важно еще и то, как быстро растет уровень жизни: к 2030 году ожидается, что 57% популяции индийцев — более 800 млн человек — будут принадлежать к среднему классу.

— Премьер-министр нашей страны обращает внимание на создание новой модели развития нашего общества: инклюзивной, достойной и технологичной! — мечтал о перспективах Винай Кумар.

Винай Кумар напомнил о том, что Индия остается самой быстрорастущей экономикой в мире с ростом ВВП 9,8%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Индийские гости подчеркивали: имея рядом такой огромный рынок, ключевые российские регионы получают отличные перспективы для развития партнерских отношений. И уж тем более — Татарстан, который с его развитой индустриальной базой и стратегическим расположением, по мнению посла, дает уникальные возможности для двустороннего сотрудничества. Вместе Индия и Татарстан могут развивать и электроэнергетику, и инженерию, и инфраструктурные проекты, и, конечно, промышленность. Впрочем, говорил Винай Кумар и о креативных индустриях, и о сотрудничестве в культурной сфере. И не упустил шанса пофилософствовать, вспомнив о древних принципах индийской культуры:

— Земля — это одна семья. XXI век требует, чтобы мы перешли от транзакционных отношений к трансформационным партнерствам. Когда Индия и российские регионы — такие, как Татарстан — сотрудничают по-настоящему. Когда люди взаимодействуют во имя общих ценностей человечества.

Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд (которая вот уже в пятый раз находится с визитом в Казани) напомнила собравшимся об амбициозной цели: к 2030 году товарооборот между Россией и Индией должен достигнуть 100 миллиардов долларов. Она обозначила и проблемы, с которыми сталкивается бизнес: валютный обмен, логистика, законодательные различия, страхование, финансы…

Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд (которая вот уже в пятый раз находится с визитом в Казани) напомнила собравшимся об амбициозной цели: к 2030 году товарооборот между Россией и Индией должен достигнуть 100 миллиардов долларов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Важно не только обозначить эти препятствия, но и активно решать их с помощью открытых дискуссий и обмена инновациями, — говорила госпожа Ананд. — Казань в этой коммуникации занимает особое место. Намерение открыть Генеральное консульство Индии в Казани — не только дипломатический шаг, но и важное институциональное решение. Оно вдохнет жизнь в бизнес-коммуникации. Кроме того, многие индийские студенты здесь учатся, и новое консульство поможет им решать их проблемы и развивать активность.

От йоги и аюрведы до ультрасовременных офисов

Пленарное заседание представило несколько интересных с практической точки зрения инсайдов. Так, заместитель министра традиционной медицины Правительства Индии Раджеш Кумар Котеча рассказал о намерениях открыть в Казани велнесс-центр, в котором будут реализовываться традиционные индийские практики врачевания. В своем спиче он рассказал о том, как индийские специалисты могут транслировать свои практики увеличения долголетия российским коллегам. Отдельное министерство для этой сферы заработало в Индии в 2014 году, и за 10 лет сектор вырос более чем в 10 раз. Более 95% индийцев используют в бытовой жизни йогу и аюрведу.

— В Татарстане есть возможности развивать этот бизнес. У вас есть курсы йоги и йога-студии, и, возможно, мы вместе сможем подумать о том, чтобы провести совместные исследовательские программы. В Индии, например, есть Центр исследований традиционной медицины, который поддерживается нашим правительством, — говорил Раджеш Котеча.

Заместитель министра традиционной медицины Правительства Индии Раджеш Кумар Котеча рассказал о намерениях открыть в Казани велнесс-центр, в котором будут реализовываться традиционные индийские практики врачевания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как рассказывал Раджеш Кумар Котеча чуть позже на пресс-подходе, он уже обратился к раису Татарстана с просьбой об оказании поддержки в получении разрешительной документации и в организации рабочей группы, которая будет подготавливать открытие центра.

В форуме участвовали более 2 тысяч человек, представлявшие 30 регионов России и 22 индийских провинции. Одна из самых представительных делегаций прибыла из штата Телингана. Один из его высокопоставленных чиновников Дана Кишор презентовал широкие инвестиционные и экономические возможности своего региона. В Телингане живут 38 миллионов человек, здесь активно развиваются фармацевтическая индустрия и биотехнология. Большую часть вакцин в Индии делают именно в Телингане, в городе Хайдарабад. Также тут производят электронику, технику, разрабатывают крупные инженерные проекты. А еще Хайдарабад — 5-й город Индии по количеству населения — славится своей деловой инфраструктурой и высочайшим уровнем бизнес-образования.

— В Хайдарабаде мы «производим» руководителей компаний для всего мира! Например, это топ-менеджеры Microsoft, Adobe, Firefox, многих компаний из финтех-сферы! — рассказывал Дана Кишор, приглашая татарстанских топ-менеджеров и лично премьер-министра в Хайдарабад с целью установления и развития партнерских отношений.

Одна из самых представительных делегаций прибыла из штата Телингана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главная задача — разрушить информационные барьеры

Разумеется, потемкинских деревень никто не показывал. Талия Минуллина прямо назвала ситуацию с татарстанско-индийским сотрудничеством «плачевной» — при всей его перспективности, объем взаимопроникновения пока совсем невелик. На ее вопрос о том, как переломить эту тенденцию, попытался ответить президент Трастового совета Международной палаты инвестиций и бизнеса (ICIB) Манприт Сингх. По его словам, российским друзьям прежде всего надо понять, что такое Индия. Осознать, что это страна множества культур, регионов, национальностей, религий и территорий, собранных в одно целое. Это критически важно для понимания того, как позиционировать свои предложения в огромной Индии.

— Понимание этого базового аспекта поможет вам понять, что именно нужно продавать или покупать в Индии. Нужно избавиться от стереотипов! Ведь продать зонтик в месте, где нет дождей, будет непростой задачей, — приводил метафору господин Сингх. — Мы зависимы от рекламы, поэтому создание коммуникации и демонстрация возможностей — это самое важное. Наши правительства дают нам платформу для сотрудничества, и мы должны использовать эту возможность. Надеюсь, этот форум станет началом долгого сотрудничества между Татарстаном и Индией. Думаю, начинать надо с культуры — с медиа, с креативных индустрий. Бизнес начинается с культуры и дружбы!



По словам Манприта Сингха, российским друзьям прежде всего надо понять, что такое Индия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

О взаимном недостатке информированности между странами говорил и управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов. По его мнению, стереотипы об Индии очень сильны в России. Мы привыкли думать, что всё транспортное сообщение в этой стране основано на переполненных старых поездах — хотя на самом деле авиасообщение в этой стране одно из самых мощных в мире, а в скором времени будет запущена сеть высокоскоростных поездов. Мы думаем, что рупия «зависает» и транзакции очень сложны, хотя на самом деле между юридическими лицами переводы в рублях и рупиях проходят сегодня в течение одного банковского дня, а между физлицами — и вовсе за секунды. Мы думаем, что Индия — сельскохозяйственная страна, хотя в действительности в ее экономике аграрный сектор занимает меньше 20%.

— Сейчас есть вся инфраструктура для ведения бизнеса между нашими странами: и платежная инфраструктура, и настроенная логистика, и страхование. Основная проблема заключается в отсутствии информации, знаний о возможностях ведения бизнеса. Эта проблема есть и в России — Россия не знает, что можно покупать в Индии, что в ней производится. В свою очередь, Индия не знает о российском рынке, не понимает, что сюда можно поставлять. Основная задача, на мой взгляд состоит в том, чтобы разрушить эти информационные барьеры. Необходимо рассказывать о возможностях, которые есть для бизнеса в России и в Индии! — говорил Носов.

О взаимном недостатке информированности между странами говорил и управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключение пленарного заседания мэр города Агры Хемлата Дивакар и глава Спасского района Татарстана Роман Исланов подписали соглашение о намерениях установить побратимские связи. А значит, скоро Белую Мечеть в Болгаре и Тадж-Махал в Агре на вполне официальном уровне можно будет фигурально называть родственниками.