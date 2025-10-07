Новости недвижимости

В Казани возросла популярность бизнес-центров класса В

00:00, 07.10.2025

Эксперты назвали три причины: дефицит площадей, экономию арендаторов и ужесточение требований к классификации офисов

Фото: Реальное время

Рынку офисов Казани прогнозируют плавное восстановление спроса, главное условие — стабильная экономическая ситуация и дальнейшее снижение ставки ЦБ. Следом за Москвой в столице Татарстана усиливается новый тренд — на фоне дефицита качественных помещений класса А выросла популярность офисов класса В. Что еще обусловило рост интереса арендаторов в сегменте, как изменился диапазон ставок и какие локации пользуются спросом — в новом обзоре «Реального времени».

«Арендаторы тоже начинают экономить»

В условиях дефицита свободных качественных помещений в бизнес-центрах класса А возросла популярность офисов класса В. Этот тренд сначала проявился в Москве, а теперь в Казани и еще ряде крупных мегаполисов. Хотя арендаторов в поиске помещений все еще не так много, а на рынке сохраняется вялотекущий спрос, возросший интерес к БЦ среднего ценового сегмента эксперты связывают с рядом объективных причин.

— Знаете, почему возрастает популярность офисов B? Потому что арендаторы тоже начинают экономить, плюс есть понятие ужесточения требований к новым офисным центрам. Требования растут, и бывший класс А становится немножко классом В. Впрочем, пользователям этого достаточно, возможно, поэтому и есть спрос на такие БЦ. Если все равно надо где-то разместиться, люди размещаются, ужимая свои пожелания и требования, — пояснил гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

По данным различных агрегаторов недвижимости, в Казани около полусотни бизнес-центров класса В+ и В общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что почти в три раза больше, чем в сегменте классом выше.

При этом диапазон ставок примерно у полутора десятка объектов сопоставим со стоимостью аренды в БЦ А класса. В основном это офисные центры в выгодных локациях города и те, что прошли реновацию.

Самые дорогие казанские офисы класса В+ и В

Наименование

Адрес

Класс здания

Площадь,м²

Ставка аренды, в руб.

Офисный центр «Миллениум»

Казань, ул. Островского, д.38

В

4 358

от 36 000 до 48 000 за м² в год

Бизнес-центр Benczedi

Казань, ул. Спартаковская, д.23

В

2 838

от 32 400 за м² в год

Бизнес-центр на Ибрагимова

Казань, пр. Ибрагимова, д 58

В

14 049

от 30 000 за м² в год

Бизнес-центр Ostrovsky

Казань, ул. Островского, д. 35а

В+

2 910

от 30 000 за м² в год

Торгово-офисный комплекс «Призма»

Казань, ул. Пушкина, д.19

В+

2 842

от 26 400 за м² в год

Торгово-офисный центр на Камала

Казань, ул. Галиаскара Камала, д.7

В

3751,0

от 26 400 за м² в год

Бизнес-центр «Калина»

Казань, ул. Калинина, д.62

В

2 031

от 24 546 за м² в год

Бизнес-центр «Астор-офис»

Казань, ул. Островского, д. 79

В

1 646

от 24 000 за м² в год

Офисный центр «Рябина»

Казань, ул. Сайдашева, д.12

В

5 150

от 24 000 за м² в год

Офисный центр «Сакура»

Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.2В

В

5 064

от 21 600 за м² в год

Бизнес-центр «Галерея VolkoF»

Казань, ул. Волкова, д.59

В+

6 028

от 20 700 до 24 000 за м² в год

Бизнес-центр «Риолит-Офис»

Казань, ул. Чернышевского, д.30Б

В

2 415

от 20 400 за м² в год

Бизнес-центр «Дом Кекина»

Казань, ул. Максима Горького, д.8-9

В

10 008

от 19 900 в год за м²

Бизнес-центр «Дзержинский»

Казань, ул. Дзержинского, д.11А

В

1 550

от 18 300 до 24 000 за м² в год

Бизнес-центр на Право-Булачной, 13

Казань, ул. Право-Булачная, д.13

В+

6 509

от 18 000 за м² в год

Бизнес-центр «Булгар-офис»

Казань, ул. Московская, д.25/29

В

2 498

от 18 000 за м² в год
«Если экономическая ситуация будет стабильной, можно ожидать плавного восстановления спроса»

Дорогое проектное финансирование и возросшие строительные затраты сдерживают выход новых проектов офисной недвижимости на рынок, а возведенных относительно недавно объектов класса В не так много. Если средний возраст бизнес-центра класса А в городе составляет 10,3 года и это отвечает требованиям современных офисов, то по большинству объектов класса В+ он достигает 29,4 года. Почти все эти объекты были построены в 1990-х на базе промышленных зданий, а их реновация началась только в 2010-х, объясняет высокий средний возраст таких БЦ полномочный представитель РГУД в Татарстане и управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Уровень вакансии в сегменте по итогам первого полугодия 2025 года, по ее словам, остается низким: 3,9% по офисам класса В+ (общая площадь 88 105 кв. м) и 2,9% по классу В (323 983 кв. м). Но на фоне текущего сдержанного спроса — это рынок арендатора, поэтому ставки демонстрируют минимальную динамику. Средневзвешенная ставка для бизнес-центров класса B+ во II квартале года составляла 1 665 руб./кв. м в месяц. По офисам В участники рынка приводят следующий диапазон ставок: 1 500—2 500 руб./кв. м в месяц.

— Прогнозировать рынок офисной недвижимости на оставшуюся часть года и начало 2026-го можно лишь с оговорками — слишком многое зависит от внешних факторов: динамики ключевой ставки, деловой активности компаний и ввода новых объектов. Если экономическая ситуация будет стабильной, можно ожидать плавного восстановления спроса, — считает Елена Стрюкова.

«Сейчас все считают свои затраты очень тщательно»

Тем не менее однозначно можно сказать, что существующий тренд на постепенное снижение ключевой ставки — это позитивный сигнал для рынка, убеждена полпред РГУД в РТ. «Если эта тенденция сохранится, она снизит стоимость заемного капитала, оживит деловую активность и сделает как аренду, так и покупку офисных помещений более доступными для бизнеса. Вообще, анализ финансовых моделей девелоперских проектов показывает, что при ключевой ставке в 14% сроки возврата инвестиций достигают приемлемых показателей», — сообщила она.

— В целом сейчас проекты офисных пространств развиваются по примеру бывшей фабрики «Адонис». Это отдельный вид бизнеса для групп людей, которые им занимаются, в том числе и мы. По сравнению с тем спросом, который был, спад продаж и сделок по аренде в этом году сильно заметен. Сезонность на этом никак не отразилась, то есть начало осени большой роли не сыграло, — указал гендиректор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

По его словам, дальнейшее развитие офисного рынка в Казани, как и в целом по стране, будет зависеть от постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. Но не стоит забывать о возросшей налоговой нагрузке у владельцев торговых и офисных объектов в Татарстане, а также о том, что их кадастровая стоимость также выросла в 2-3 раза, добавил эксперт. Все это может оттянуть полноценное восстановление рынка.

Тем не менее ряд экспертов все же отметил небольшое оживление на рынке коммерческой недвижимости в сентябре, хотя и признали, что арендаторы по-прежнему осторожны в подборе помещений.

— Хочется верить, но на самом деле пока не вижу резкого потепления в спросе, как и потепления в бизнесе у людей — возросшая налоговая нагрузка и экономическая ситуация пока не сильно этому благоволят. Соответственно, сейчас все считают свои затраты очень тщательно, и если переезжают, то либо оптимизируются, либо у них это действительно какая-то вынужденная ситуация. Все деньги сейчас — это госзаказы. Вот госкомпании и те, кто около них, могут себе позволить — и то до поры до времени. Потом же мы видим громкие банкротства, — отметил Юрий Чикиров.

По его мнению, эта тенденция на офисном рынке Казани сохранится до конца года.

Казанские офисы класса В и В+

Наименование

Адрес

Класс здания

Площадь,м²

Ставка аренды

Торгово-деловой комплекс Meggapark

Казань, ул. Сибирский Тракт, д.34

В

71 393

от 15 000 до 18 000 за м² в год

Торгово-офисный центр «Уницентр»

Казань, ул. Журналистов, д.62

В

17 444

нет данных о свободных площадях

Торгово-офисный комплекс «Караван»

Казань, ул. Спартаковская, д.2

В+

15 487

от 9600 до 14 400 за м² в год

Бизнес-центр «Азинский»

Казань, пр. Победы, д.159

В

14 813

от 9 000 за м² в год

Бизнес-центр «Бахадир»

Казань, ул. Сары Садыковой, д.30

В

14 154

от 6 480 до 10 680 за м² в год

Бизнес-центр на Ибрагимова

Казань, пр. Ибрагимова, д 58

В

14 049

от 30 000 за м² в год

Бизнес-центр «Карсар»

Казань, ул. Академическая, д.2

В

5 856

от 9 600 за м² в год

Бизнес-центр на Нариманова, 40

Казань, ул. Нариманова, д.40

В

11 073

от 6 000 в год за м²

Бизнес-центр «Сфера»

Казань, ул. Гаврилова, д.1

В/В+

10 522

от 10 800 в год за м²

Деловой центр Relita

Казань, ул. Декабристов, д.85Б

В+

10 037

от 9 600 за м² в год

Бизнес-центр «Дом Кекина»

Казань, ул. Максима Горького, д.8-9

В

10 008

от 19 900 в год за м²

Бизнес-центр «Адмиралтейский»

Казань, ул. Клары Цеткин, д.8/27А

В

6 337

от 12 000 в год за м²

Бизнес-центр «На Столбова»

Казань, ул. Столбова, д.2

В/В+

7 202

от 8 400 до 13 001 за м² в год

Бизнес-центр «Тинчурина, 31»

Казань, ул. Карима Тинчурина, д.31

В

6 796

от 12 000 за м² в год

Бизнес-центр «Московская, 15»

Казань, ул. Московская, д.15

В

6 668

нет данных о свободных площадях

Бизнес-центр на Право-Булачной, 13

Казань, ул. Право-Булачная, д.13

В+

6 509

от 18 000 за м² в год

Торгово-офисный центр «Грани»

Казань, ул. Арбузова, д.5

В

6 333

от 10 200 за м² в год

Бизнес-центр «Пушкинский»

Казань, ул.Пушкина, д.52

В

6 217

от 12 000 за м² в год

Бизнес-центр «Галерея VolkoF»

Казань, ул. Волкова, д.59

В+

6 028

от 20 700 до 24 000 за м² в год

Офисный центр «Рябина»

Казань, ул. Сайдашева, д.12

В

5 150

от 24 000 за м² в год

Офисный центр «Сакура»

Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.2В

В

5 064

от 21 600 за м² в год

Бизнес-центр «Авангард»

Казань, ул. Владимира Кулагина, д.10

В

4 678

от 2 880 до 8 640 за м² в год

Бизнес-центр «Сеченова»

Казань, ул. Сеченова, д.19

В/В+

4 400

от 7200 до 9000 за м² в год

Офисный центр «Миллениум»

Казань, ул. Островского, д.38

В

4 358

от 36 000 до 48 000 за м² в год

Бизнес-центр «Кредитный дом Центральный»

Казань, ул. Пушкина, д.12

В+

4 301

от 16 800 за м² в год

Деловой центр на Фукса

Казань, ул. Карла Фукса, д 11/6

В

4 162

от 5 400 до 7 800 за м² в год

Бизнес-центр «Профсоюзный»

Казань, ул. Профсоюзная, д. 40-42

В

4 154

нет свободных площадей

Бизнес-центр «Тройка»

Казань, ул. Межлаука, д.22

В

4 043

от 6 720 до 6 720 за м² в год

Бизнес-центр «Нордвестойл»

Казань, ул. Пушкина, д.30

В

3 947

от 9 600 за м² в год

Торгово-офисный центр на Камала

Казань, ул. Галиаскара Камала, д.7

В

3751,0

от 26 400 за м² в год

Блок-офис на Горького

Казань, ул. Максима Горького, д.29/19

В

3 342

нет данных о свободных площадях

Бизнес-центр на Шмидта

Казань, ул. Шмидта, д.35 А

В

3 258

от 15 600 за м² в год

Деловой центр «Астра»

Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.51в

В

2 914

от 9 000 за м² в год

Бизнес-центр Ostrovsky

Казань, ул. Островского, д. 35а

В+

2 910

от 30 000 за м² в год

Бизнес-центр «Карла Маркса, 66»

Казань, ул. Карла Маркса, д.66

В

2 851

нет данных о свободных площадях

Торгово-офисный комплекс «Призма»

Казань, ул. Пушкина, д.19

В+

2 842

от 26 400 за м² в год

Бизнес-центр Benczedi

Казань, ул. Спартаковская, д.23

В

2 838

от 32 400 за м² в год

Бизнес-центр «Булгар-офис»

Казань, ул. Московская, д.25/29

В

2 498

от 18 000 за м² в год

Бизнес-центр «Риолит-Офис»

Казань, ул. Чернышевского, д.30Б

В

2 415

от 20 400 за м² в год

Бизнес-центр «На Островского, 87»

Казань, ул. Островского, д.87

В/В+

2364,4

от 9 500 за м² в год

Офисный центр на Университетской

Казань, ул. Университетская, д.14

В

2 197

от 16 400 за м² в год

Бизнес-центр «7 слонов»

Казань, ул. Тази Гиззата, д.6/31

В

2 160

от 14 440 за м² в год

Бизнес-центр «Калина»

Казань, ул. Калинина, д.62

В

2 031

от 24 546 за м² в год

Бизнес-центр «Енисей»

Казань, пр-т Ямашева, д.28А

В

2 020

от 9 000 за м² в год

Бизнес-центр «Астор-офис»

Казань, ул. Островского, д. 79

В

1 646

от 24 000 за м² в год

Бизнес-центр «Дзержинский»

Казань, ул. Дзержинского, д.11А

В

1 550

от 18 300 до 24 000 за м² в год
Бизнес-центр «Визит»Казань, пр. Победы, д. 206В11 768от 18 000 за м² в год
Бизнес-центр на Чуйкова, 2Казань, ул. Чуйкова, д. 2В12 718от 15 555 до 19 200 за м² в год
Бизнес-центр «На Халева»Казань, ул. Роторная, д.1В3 000от 18 000 до 24 000 за м² в год
Бизнес-центр Журналистов, 2АКазань, ул. Журналистов, д.2АВ4 726от 14 400 до 17 652 за м² в год
Бизнес-центр «Феерия»Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 58В3 276нет данных о свободных площадях
Бизнес-центр Golden lineКазань, ул. Хади Такташ, д. 1В2 205от 18 000 за за м² в год

Бизнес-центр «Петрушкин Двор»

Казань, ул. Адмиралтейская, д 3

В/В+

8 000

от 10 200 до 12 000 за м² в год
Василя Ширшова

