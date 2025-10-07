В Казани возросла популярность бизнес-центров класса В
Эксперты назвали три причины: дефицит площадей, экономию арендаторов и ужесточение требований к классификации офисов
Рынку офисов Казани прогнозируют плавное восстановление спроса, главное условие — стабильная экономическая ситуация и дальнейшее снижение ставки ЦБ. Следом за Москвой в столице Татарстана усиливается новый тренд — на фоне дефицита качественных помещений класса А выросла популярность офисов класса В. Что еще обусловило рост интереса арендаторов в сегменте, как изменился диапазон ставок и какие локации пользуются спросом — в новом обзоре «Реального времени».
«Арендаторы тоже начинают экономить»
В условиях дефицита свободных качественных помещений в бизнес-центрах класса А возросла популярность офисов класса В. Этот тренд сначала проявился в Москве, а теперь в Казани и еще ряде крупных мегаполисов. Хотя арендаторов в поиске помещений все еще не так много, а на рынке сохраняется вялотекущий спрос, возросший интерес к БЦ среднего ценового сегмента эксперты связывают с рядом объективных причин.
По данным различных агрегаторов недвижимости, в Казани около полусотни бизнес-центров класса В+ и В общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что почти в три раза больше, чем в сегменте классом выше.
При этом диапазон ставок примерно у полутора десятка объектов сопоставим со стоимостью аренды в БЦ А класса. В основном это офисные центры в выгодных локациях города и те, что прошли реновацию.
Самые дорогие казанские офисы класса В+ и В
|Источник: данные ЦИАН, «Авито», Move.ru, Arendator.ru, okbrok.ru, realty.yandex.ru, arenda-kazan.ru и др.
«Если экономическая ситуация будет стабильной, можно ожидать плавного восстановления спроса»
Дорогое проектное финансирование и возросшие строительные затраты сдерживают выход новых проектов офисной недвижимости на рынок, а возведенных относительно недавно объектов класса В не так много. Если средний возраст бизнес-центра класса А в городе составляет 10,3 года и это отвечает требованиям современных офисов, то по большинству объектов класса В+ он достигает 29,4 года. Почти все эти объекты были построены в 1990-х на базе промышленных зданий, а их реновация началась только в 2010-х, объясняет высокий средний возраст таких БЦ полномочный представитель РГУД в Татарстане и управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.
Уровень вакансии в сегменте по итогам первого полугодия 2025 года, по ее словам, остается низким: 3,9% по офисам класса В+ (общая площадь 88 105 кв. м) и 2,9% по классу В (323 983 кв. м). Но на фоне текущего сдержанного спроса — это рынок арендатора, поэтому ставки демонстрируют минимальную динамику. Средневзвешенная ставка для бизнес-центров класса B+ во II квартале года составляла 1 665 руб./кв. м в месяц. По офисам В участники рынка приводят следующий диапазон ставок: 1 500—2 500 руб./кв. м в месяц.
«Сейчас все считают свои затраты очень тщательно»
Тем не менее однозначно можно сказать, что существующий тренд на постепенное снижение ключевой ставки — это позитивный сигнал для рынка, убеждена полпред РГУД в РТ. «Если эта тенденция сохранится, она снизит стоимость заемного капитала, оживит деловую активность и сделает как аренду, так и покупку офисных помещений более доступными для бизнеса. Вообще, анализ финансовых моделей девелоперских проектов показывает, что при ключевой ставке в 14% сроки возврата инвестиций достигают приемлемых показателей», — сообщила она.
По его словам, дальнейшее развитие офисного рынка в Казани, как и в целом по стране, будет зависеть от постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. Но не стоит забывать о возросшей налоговой нагрузке у владельцев торговых и офисных объектов в Татарстане, а также о том, что их кадастровая стоимость также выросла в 2-3 раза, добавил эксперт. Все это может оттянуть полноценное восстановление рынка.
Тем не менее ряд экспертов все же отметил небольшое оживление на рынке коммерческой недвижимости в сентябре, хотя и признали, что арендаторы по-прежнему осторожны в подборе помещений.
— Хочется верить, но на самом деле пока не вижу резкого потепления в спросе, как и потепления в бизнесе у людей — возросшая налоговая нагрузка и экономическая ситуация пока не сильно этому благоволят. Соответственно, сейчас все считают свои затраты очень тщательно, и если переезжают, то либо оптимизируются, либо у них это действительно какая-то вынужденная ситуация. Все деньги сейчас — это госзаказы. Вот госкомпании и те, кто около них, могут себе позволить — и то до поры до времени. Потом же мы видим громкие банкротства, — отметил Юрий Чикиров.
По его мнению, эта тенденция на офисном рынке Казани сохранится до конца года.
Казанские офисы класса В и В+
|Источник: данные ЦИАН, «Авито», Move.ru, Arendator.ru, okbrok.ru, realty.yandex.ru, arenda-kazan.ru и др.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».