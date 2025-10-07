В Казани возросла популярность бизнес-центров класса В

Эксперты назвали три причины: дефицит площадей, экономию арендаторов и ужесточение требований к классификации офисов

Фото: Реальное время

Рынку офисов Казани прогнозируют плавное восстановление спроса, главное условие — стабильная экономическая ситуация и дальнейшее снижение ставки ЦБ. Следом за Москвой в столице Татарстана усиливается новый тренд — на фоне дефицита качественных помещений класса А выросла популярность офисов класса В. Что еще обусловило рост интереса арендаторов в сегменте, как изменился диапазон ставок и какие локации пользуются спросом — в новом обзоре «Реального времени».

«Арендаторы тоже начинают экономить»

В условиях дефицита свободных качественных помещений в бизнес-центрах класса А возросла популярность офисов класса В. Этот тренд сначала проявился в Москве, а теперь в Казани и еще ряде крупных мегаполисов. Хотя арендаторов в поиске помещений все еще не так много, а на рынке сохраняется вялотекущий спрос, возросший интерес к БЦ среднего ценового сегмента эксперты связывают с рядом объективных причин.

— Знаете, почему возрастает популярность офисов B? Потому что арендаторы тоже начинают экономить, плюс есть понятие ужесточения требований к новым офисным центрам. Требования растут, и бывший класс А становится немножко классом В. Впрочем, пользователям этого достаточно, возможно, поэтому и есть спрос на такие БЦ. Если все равно надо где-то разместиться, люди размещаются, ужимая свои пожелания и требования, — пояснил гендиректор компании «РеАгентство» Юрий Чикиров.

По данным различных агрегаторов недвижимости, в Казани около полусотни бизнес-центров класса В+ и В общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что почти в три раза больше, чем в сегменте классом выше.

При этом диапазон ставок примерно у полутора десятка объектов сопоставим со стоимостью аренды в БЦ А класса. В основном это офисные центры в выгодных локациях города и те, что прошли реновацию.

Самые дорогие казанские офисы класса В+ и В

Наименование Адрес Класс здания Площадь,м² Ставка аренды, в руб. Офисный центр «Миллениум» Казань, ул. Островского, д.38 В 4 358 от 36 000 до 48 000 за м² в год Бизнес-центр Benczedi Казань, ул. Спартаковская, д.23 В 2 838 от 32 400 за м² в год Бизнес-центр на Ибрагимова Казань, пр. Ибрагимова, д 58 В 14 049 от 30 000 за м² в год Бизнес-центр Ostrovsky Казань, ул. Островского, д. 35а В+ 2 910 от 30 000 за м² в год Торгово-офисный комплекс «Призма» Казань, ул. Пушкина, д.19 В+ 2 842 от 26 400 за м² в год Торгово-офисный центр на Камала Казань, ул. Галиаскара Камала, д.7 В 3751,0 от 26 400 за м² в год Бизнес-центр «Калина» Казань, ул. Калинина, д.62 В 2 031 от 24 546 за м² в год Бизнес-центр «Астор-офис» Казань, ул. Островского, д. 79 В 1 646 от 24 000 за м² в год Офисный центр «Рябина» Казань, ул. Сайдашева, д.12 В 5 150 от 24 000 за м² в год Офисный центр «Сакура» Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.2В В 5 064 от 21 600 за м² в год Бизнес-центр «Галерея VolkoF» Казань, ул. Волкова, д.59 В+ 6 028 от 20 700 до 24 000 за м² в год Бизнес-центр «Риолит-Офис» Казань, ул. Чернышевского, д.30Б В 2 415 от 20 400 за м² в год Бизнес-центр «Дом Кекина» Казань, ул. Максима Горького, д.8-9 В 10 008 от 19 900 в год за м² Бизнес-центр «Дзержинский» Казань, ул. Дзержинского, д.11А В 1 550 от 18 300 до 24 000 за м² в год Бизнес-центр на Право-Булачной, 13 Казань, ул. Право-Булачная, д.13 В+ 6 509 от 18 000 за м² в год Бизнес-центр «Булгар-офис» Казань, ул. Московская, д.25/29 В 2 498 от 18 000 за м² в год Источник: данные ЦИАН, «Авито», Move.ru, Arendator.ru, okbrok.ru, realty.yandex.ru, arenda-kazan.ru и др.

«Если экономическая ситуация будет стабильной, можно ожидать плавного восстановления спроса»

Дорогое проектное финансирование и возросшие строительные затраты сдерживают выход новых проектов офисной недвижимости на рынок, а возведенных относительно недавно объектов класса В не так много. Если средний возраст бизнес-центра класса А в городе составляет 10,3 года и это отвечает требованиям современных офисов, то по большинству объектов класса В+ он достигает 29,4 года. Почти все эти объекты были построены в 1990-х на базе промышленных зданий, а их реновация началась только в 2010-х, объясняет высокий средний возраст таких БЦ полномочный представитель РГУД в Татарстане и управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Если средний возраст бизнес-центра класса А в городе составляет 10,3 года и это отвечает требованиям современных офисов, то по большинству объектов класса В+ он достигает 29,4 года. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Уровень вакансии в сегменте по итогам первого полугодия 2025 года, по ее словам, остается низким: 3,9% по офисам класса В+ (общая площадь 88 105 кв. м) и 2,9% по классу В (323 983 кв. м). Но на фоне текущего сдержанного спроса — это рынок арендатора, поэтому ставки демонстрируют минимальную динамику. Средневзвешенная ставка для бизнес-центров класса B+ во II квартале года составляла 1 665 руб./кв. м в месяц. По офисам В участники рынка приводят следующий диапазон ставок: 1 500—2 500 руб./кв. м в месяц.

— Прогнозировать рынок офисной недвижимости на оставшуюся часть года и начало 2026-го можно лишь с оговорками — слишком многое зависит от внешних факторов: динамики ключевой ставки, деловой активности компаний и ввода новых объектов. Если экономическая ситуация будет стабильной, можно ожидать плавного восстановления спроса, — считает Елена Стрюкова.

«Сейчас все считают свои затраты очень тщательно»

Тем не менее однозначно можно сказать, что существующий тренд на постепенное снижение ключевой ставки — это позитивный сигнал для рынка, убеждена полпред РГУД в РТ. «Если эта тенденция сохранится, она снизит стоимость заемного капитала, оживит деловую активность и сделает как аренду, так и покупку офисных помещений более доступными для бизнеса. Вообще, анализ финансовых моделей девелоперских проектов показывает, что при ключевой ставке в 14% сроки возврата инвестиций достигают приемлемых показателей», — сообщила она.

— В целом сейчас проекты офисных пространств развиваются по примеру бывшей фабрики «Адонис». Это отдельный вид бизнеса для групп людей, которые им занимаются, в том числе и мы. По сравнению с тем спросом, который был, спад продаж и сделок по аренде в этом году сильно заметен. Сезонность на этом никак не отразилась, то есть начало осени большой роли не сыграло, — указал гендиректор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

По его словам, дальнейшее развитие офисного рынка в Казани, как и в целом по стране, будет зависеть от постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. Но не стоит забывать о возросшей налоговой нагрузке у владельцев торговых и офисных объектов в Татарстане, а также о том, что их кадастровая стоимость также выросла в 2-3 раза, добавил эксперт. Все это может оттянуть полноценное восстановление рынка.

Дальнейшее развитие офисного рынка в Казани, как и в целом по стране, будет зависеть от постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тем не менее ряд экспертов все же отметил небольшое оживление на рынке коммерческой недвижимости в сентябре, хотя и признали, что арендаторы по-прежнему осторожны в подборе помещений.

— Хочется верить, но на самом деле пока не вижу резкого потепления в спросе, как и потепления в бизнесе у людей — возросшая налоговая нагрузка и экономическая ситуация пока не сильно этому благоволят. Соответственно, сейчас все считают свои затраты очень тщательно, и если переезжают, то либо оптимизируются, либо у них это действительно какая-то вынужденная ситуация. Все деньги сейчас — это госзаказы. Вот госкомпании и те, кто около них, могут себе позволить — и то до поры до времени. Потом же мы видим громкие банкротства, — отметил Юрий Чикиров.

По его мнению, эта тенденция на офисном рынке Казани сохранится до конца года.

Казанские офисы класса В и В+

Наименование Адрес Класс здания Площадь,м² Ставка аренды Торгово-деловой комплекс Meggapark Казань, ул. Сибирский Тракт, д.34 В 71 393 от 15 000 до 18 000 за м² в год Торгово-офисный центр «Уницентр» Казань, ул. Журналистов, д.62 В 17 444 нет данных о свободных площадях Торгово-офисный комплекс «Караван» Казань, ул. Спартаковская, д.2 В+ 15 487 от 9600 до 14 400 за м² в год Бизнес-центр «Азинский» Казань, пр. Победы, д.159 В 14 813 от 9 000 за м² в год Бизнес-центр «Бахадир» Казань, ул. Сары Садыковой, д.30 В 14 154 от 6 480 до 10 680 за м² в год Бизнес-центр на Ибрагимова Казань, пр. Ибрагимова, д 58 В 14 049 от 30 000 за м² в год Бизнес-центр «Карсар» Казань, ул. Академическая, д.2 В 5 856 от 9 600 за м² в год Бизнес-центр на Нариманова, 40 Казань, ул. Нариманова, д.40 В 11 073 от 6 000 в год за м² Бизнес-центр «Сфера» Казань, ул. Гаврилова, д.1 В/В+ 10 522 от 10 800 в год за м² Деловой центр Relita Казань, ул. Декабристов, д.85Б В+ 10 037 от 9 600 за м² в год Бизнес-центр «Дом Кекина» Казань, ул. Максима Горького, д.8-9 В 10 008 от 19 900 в год за м² Бизнес-центр «Адмиралтейский» Казань, ул. Клары Цеткин, д.8/27А В 6 337 от 12 000 в год за м² Бизнес-центр «На Столбова» Казань, ул. Столбова, д.2 В/В+ 7 202 от 8 400 до 13 001 за м² в год Бизнес-центр «Тинчурина, 31» Казань, ул. Карима Тинчурина, д.31 В 6 796 от 12 000 за м² в год Бизнес-центр «Московская, 15» Казань, ул. Московская, д.15 В 6 668 нет данных о свободных площадях Бизнес-центр на Право-Булачной, 13 Казань, ул. Право-Булачная, д.13 В+ 6 509 от 18 000 за м² в год Торгово-офисный центр «Грани» Казань, ул. Арбузова, д.5 В 6 333 от 10 200 за м² в год Бизнес-центр «Пушкинский» Казань, ул.Пушкина, д.52 В 6 217 от 12 000 за м² в год Бизнес-центр «Галерея VolkoF» Казань, ул. Волкова, д.59 В+ 6 028 от 20 700 до 24 000 за м² в год Офисный центр «Рябина» Казань, ул. Сайдашева, д.12 В 5 150 от 24 000 за м² в год Офисный центр «Сакура» Казань, ул. Марселя Салимжанова, д.2В В 5 064 от 21 600 за м² в год Бизнес-центр «Авангард» Казань, ул. Владимира Кулагина, д.10 В 4 678 от 2 880 до 8 640 за м² в год Бизнес-центр «Сеченова» Казань, ул. Сеченова, д.19 В/В+ 4 400 от 7200 до 9000 за м² в год Офисный центр «Миллениум» Казань, ул. Островского, д.38 В 4 358 от 36 000 до 48 000 за м² в год Бизнес-центр «Кредитный дом Центральный» Казань, ул. Пушкина, д.12 В+ 4 301 от 16 800 за м² в год Деловой центр на Фукса Казань, ул. Карла Фукса, д 11/6 В 4 162 от 5 400 до 7 800 за м² в год Бизнес-центр «Профсоюзный» Казань, ул. Профсоюзная, д. 40-42 В 4 154 нет свободных площадей Бизнес-центр «Тройка» Казань, ул. Межлаука, д.22 В 4 043 от 6 720 до 6 720 за м² в год Бизнес-центр «Нордвестойл» Казань, ул. Пушкина, д.30 В 3 947 от 9 600 за м² в год Торгово-офисный центр на Камала Казань, ул. Галиаскара Камала, д.7 В 3751,0 от 26 400 за м² в год Блок-офис на Горького Казань, ул. Максима Горького, д.29/19 В 3 342 нет данных о свободных площадях Бизнес-центр на Шмидта Казань, ул. Шмидта, д.35 А В 3 258 от 15 600 за м² в год Деловой центр «Астра» Казань, ул. Фатыха Амирхана, д.51в В 2 914 от 9 000 за м² в год Бизнес-центр Ostrovsky Казань, ул. Островского, д. 35а В+ 2 910 от 30 000 за м² в год Бизнес-центр «Карла Маркса, 66» Казань, ул. Карла Маркса, д.66 В 2 851 нет данных о свободных площадях Торгово-офисный комплекс «Призма» Казань, ул. Пушкина, д.19 В+ 2 842 от 26 400 за м² в год Бизнес-центр Benczedi Казань, ул. Спартаковская, д.23 В 2 838 от 32 400 за м² в год Бизнес-центр «Булгар-офис» Казань, ул. Московская, д.25/29 В 2 498 от 18 000 за м² в год Бизнес-центр «Риолит-Офис» Казань, ул. Чернышевского, д.30Б В 2 415 от 20 400 за м² в год Бизнес-центр «На Островского, 87» Казань, ул. Островского, д.87 В/В+ 2364,4 от 9 500 за м² в год Офисный центр на Университетской Казань, ул. Университетская, д.14 В 2 197 от 16 400 за м² в год Бизнес-центр «7 слонов» Казань, ул. Тази Гиззата, д.6/31 В 2 160 от 14 440 за м² в год Бизнес-центр «Калина» Казань, ул. Калинина, д.62 В 2 031 от 24 546 за м² в год Бизнес-центр «Енисей» Казань, пр-т Ямашева, д.28А В 2 020 от 9 000 за м² в год Бизнес-центр «Астор-офис» Казань, ул. Островского, д. 79 В 1 646 от 24 000 за м² в год Бизнес-центр «Дзержинский» Казань, ул. Дзержинского, д.11А В 1 550 от 18 300 до 24 000 за м² в год Бизнес-центр «Визит» Казань, пр. Победы, д. 206 В 11 768 от 18 000 за м² в год Бизнес-центр на Чуйкова, 2 Казань, ул. Чуйкова, д. 2 В 12 718 от 15 555 до 19 200 за м² в год Бизнес-центр «На Халева» Казань, ул. Роторная, д.1 В 3 000 от 18 000 до 24 000 за м² в год Бизнес-центр Журналистов, 2А Казань, ул. Журналистов, д.2А В 4 726 от 14 400 до 17 652 за м² в год Бизнес-центр «Феерия» Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 58 В 3 276 нет данных о свободных площадях Бизнес-центр Golden line Казань, ул. Хади Такташ, д. 1 В 2 205 от 18 000 за за м² в год Бизнес-центр «Петрушкин Двор» Казань, ул. Адмиралтейская, д 3 В/В+ 8 000 от 10 200 до 12 000 за м² в год Источник: данные ЦИАН, «Авито», Move.ru, Arendator.ru, okbrok.ru, realty.yandex.ru, arenda-kazan.ru и др.