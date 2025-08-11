В Казани стартовало строительство нового терминала аэропорта

Стоимость масштабного проекта оценивается в 20 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Строительство нового терминала в международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая официально началось. Об этом сообщил ТАСС глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.

— Планируем завершить в следующем году, — заявил министр, подтвердив, что новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные авиалинии.

Стоимость масштабного проекта оценивается в 20 млрд рублей. По окончании строительства, запланированного на 2026 год, новый терминал сможет обслуживать более 5,7 млн пассажиров в год, что существенно увеличит пропускную способность аэропорта.

Необходимость в расширении инфраструктуры казанского аэропорта назрела давно. Ранее сообщалось, что аэропорт, рассчитанный на прием 2,5 млн пассажиров в год, в 2023 году обслужил вдвое больше — 5 млн пассажиров. За 2024 год было обслужено уже 5,3 млн пассажиров.

На сегодняшний день из международного аэропорта Казань выполняются рейсы по 83 направлениям, включая 51 внутренний и 32 международных.

Рената Валеева