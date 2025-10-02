«Наблюдается рост температуры по всему земному шару»: вернется ли в Татарстан бабье лето?

В течение пяти месяцев отопительного сезона из шести температура может превысить норму

Фото: Динар Фатыхов

Осень и зима в Татарстане могут быть теплее нормы, говорится в вероятностном прогнозе Гидрометцентра России. Более низкая температура ожидается только в декабре. Тенденция характерна не только для республики. «Наблюдается рост температуры воздуха по всему земному шару — это неоспоримый, доказанный факт», — говорит начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь. О том, ждать ли второго бабьего лета и как готовиться к зиме, — в материале «Реального времени».



Холоднее нормы будет только декабрь

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, согласно шести международным наборам данных. Последнее десятилетие полностью вошло в десятку самых теплых, побив серию температурных рекордов. Не ожидают морозов и в 2025-м: как говорил в феврале руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, текущий год может попасть в пятерку или даже тройку жарких лет. Температуры в 2025—2029 годах останутся на рекордно высоком уровне, утверждает ВМО.



В Татарстане в ближайшие месяцы температура может превышать норму, следует из вероятностного прогноза на отопительный период, подготовленного Гидрометцентром России.

Месяц Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха в 2025/2026 гг. (отклонения прогнозируемой средней температуры от нормы) Средняя месячная температура на территории Республики Татарстан (норма) Октябрь 0... +1° +4,9 Ноябрь 0... +1° -2,7 Декабрь -1... 0° -8,9 Январь 0... +1° -10,9 Февраль ˃1° -10,7 Март ˃1° -4,2

Как подчеркнул начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, прогноз будет уточняться ежемесячно. «Если что-то будет меняться во взаимодействии атмосферы с подстилающей поверхностью (компонентами земной поверхности, осуществляющими тепло— и влагообмен, — прим. ред.), с океанами и т.д., если что-то перестроится, естественно, будут корректировки», — сказал он «Реальному времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Повышенные температуры в отопительный период — это характерная ситуация «не только для Татарстана, но и для России в целом и ее европейской части в том числе», говорит эксперт. Как правило, в последние годы они выше нормы — причем не старой, рассчитанной для 1961—1990 годов, когда зимы были более суровыми, а новой, подготовленной для 1991—2020-х.



— Наблюдается рост температуры воздуха по всему земному шару — это неоспоримый, доказанный факт. Много-много десятилетий метеорологи, климатологи, огромные научные центры по всему миру этой проблемой занимаются. Выявлена тенденция роста температуры глобальной и региональной. Где-то быстрее темпы потепления, где-то медленнее, — добавил Гоголь.



«Пока сохранится хорошая погода»

По его словам, сейчас погоду в Татарстане определяет северо-западный антициклон.

— [В последние несколько дней] температурный фон был достаточно низким, среднесуточная температура — на несколько градусов ниже нормы. Ночами отмечалось понижение температуры до -9 градусов. В Казани столь низких температур не было, наблюдались слабоотрицательные, — сообщил начальник Гидрометцентра республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Днем за счет антициклона практически отсутствовала облачность, и температуры росли. Вчера в Казани столбики термометров показали +16 градусов. В конце этой недели — начале следующей существенных изменений ждать не стоит, заверил Гоголь. Будет преобладать антициклональный характер погоды, преимущественно без осадков или с небольшим их количеством. Температурный фон останется благоприятным, опускаясь ниже 0 лишь в ночные часы. «Пока сохранится хорошая погода», — резюмировал он.



Что касается сентября, на большей части Татарстана среднемесячная температура составила от +12 до +14 градусов, что на градус выше нормы. Годом ранее начало осени было еще более теплым: тогда наблюдалось от +13 до +16 градусов. В этом сентябре наблюдался дефицит осадков: в зависимости от района выпало от 18% до 70% нормы. Уровень, близкий к многолетним показателям, зафиксировали лишь на одной станции — в Муслюмово.



Как стартовал отопительный сезон в Казани

Напомним, отопительный сезон в Казани начался в понедельник, 29 сентября. За первые сутки тепло было включено более чем в половине многоквартирных домов. Оно поступило в 3,3 тыс. зданий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Некоторые горожане получат счет за отопление за сентябрь. Это коснется жителей домов, где не установлены общедомовые приборы учета, рассказал замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

— На сегодня в Казани существует 631 многоквартирный дом, где не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии. Просто нет технической возможности: в домах нет подвалов, сети расположены под полом квартир, — заявил он.

Размер платы за отопление в таких домах определяется по нормативу потребления. Плата вносится равными долями в течение восьми месяцев — с сентября по апрель. «Поэтому, несмотря на то, что пуск тепла начинается только сегодня, 29-го числа, за сентябрь будет начислена плата за отопление. При этом за май жители таких домов получают «нулевую» платежку за отопление, хотя тепло еще подается», — добавил Гиниятуллин.

