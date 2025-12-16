Татарстан находится на первой строчке в ПФО по объему музейных фондов

Всего в музеях республики хранится более 2,18 млн предметов

Фото: Артем Дергунов

В музее Салиха Сайдашева прошло заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Его провел председатель комитета Айрат Зарипов. На собрании обсудили состояние музейного дела в республике.

Замминистра культуры Дамир Натфуллин сообщил, что в Татарстане работает 182 музея — среди них 13 государственных и 51 муниципальный. Большинство музеев находятся в городах, остальные — в сельской местности. Всего в музеях республики хранится более 2,18 млн предметов. Почти 1,89 млн из них уже внесены в электронную базу данных, а свыше 1 млн — в госкаталог Музейного фонда. По объему фондов Татарстан — первый в ПФО и пятый в России.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На заседании отметили, что за последнее время открылись новые музеи: Спасской башни, Л. Н. Толстого, мечети аль‑Марджани, а также Музейно‑образовательный центр «История юстиции». В рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали пять муниципальных музеев — в Лаишево, Арском, Бавлинском, Зеленодольском и Кукморском районах.



Напомним, что ранее УФАС «наказало» казанский Музей казней и пыток из-за «наркорекламы».

Наталья Жирнова