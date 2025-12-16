В России допустили введение запрета на самостоятельное восхождение на сложные вершины

Аналогичная практика применяется в ряде стран с развитым горным туризмом — в Непале, Франции и Италии

Фото: Реальное время

Зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов заявил о возможности распространения эксперимента по ограничению самостоятельных восхождений на гору Эльбрус и другие горные вершины России. Об этом пишет «Парламентская газета».

Инициатива предполагает, что восхождение на Эльбрус на высоту более 4 000 метров будет разрешено исключительно организованным группам в сопровождении аккредитованных проводников. Предложение ранее было выдвинуто Минэкономразвития РФ в рамках экспериментального режима.

По словам Кривоносова, подобная модель может быть внедрена на ряде сложных и высоких вершин — в частности, в горных районах Кавказа, Алтая и Восточной Сибири. Эти регионы в последние годы демонстрируют устойчивый рост интереса к экстремальному и спортивному туризму, что повышает актуальность мер по обеспечению безопасности.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул: решение о расширении эксперимента должно приниматься адресно, с учетом нескольких ключевых факторов — статистики несчастных случаев, уровня развития инфраструктуры и степени сложности туристических маршрутов. При этом на Эльбрусе ограничения будут действовать для всех туристов вне зависимости от их уровня подготовки.



Зампред комитета отметил, что аналогичная практика давно применяется в ряде стран с развитым горным туризмом — в Непале, Франции и Италии.

Напомним, по мнению альпинистки Людмилы Коробешко, главными «горами-убийцами» на планете считаются К2 в горной системе Каракорум, Аннапурна в Гималаях, Нангапарбат в Пакистане и пик Победы в Киргизии.

Рената Валеева