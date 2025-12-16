Генпрокуратура признала нежелательной в России нидерландскую НПО

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала деятельность нидерландской организации Stichting Justice Initiativ* нежелательной на территории РФ. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства ТАСС.

Stichting Justice Initiativ* была создана в 2001 году в Нидерландах при участии американского фонда Сороса. Первоначальной заявленной целью организации являлся сбор материалов о «нарушении прав человека в России» с последующим инициированием судебных процессов против РФ в Европейском суде по правам человека.

После выхода России из Совета Европы в марте 2022 года и денонсации Европейской конвенции по правам человека характер деятельности организации изменился. Как уточнили в Генпрокуратуре, акцент сместился на подготовку докладов о ситуации с правами человека в контексте российско‑украинского конфликта.

Ведомство также указало, что организация оказывает содействие украинским властям в сборе и документировании материалов, которые впоследствии могут быть переданы в Международный уголовный суд в качестве доказательств так называемых военных преступлений, якобы совершенных Вооруженными силами РФ.

Ранее Минюст включил в список американскую правозащитную организацию Human Rights Watch* («Защита прав человека») и украинского разработчика компьютерных игр GSC Game World* («ГСК игровой мир»).



Рената Валеева