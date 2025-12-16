Новости общества

16:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появилась «вязаная» елка

12:26, 16.12.2025

Аналогичные праздничные композиции находятся в 27 городах России, от Камчатки до Новороссийска

В Казани появилась «вязаная» елка
Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В казанском детском парке «Елмай» появилась новогодняя елка высотой 16 метров с «вязаными» элементами. Ее украсили 1300 разноцветных шаров и гирлянда длиной 700 метров. Подиум дерева выполнен в форме вязаного шарфа, дополненного фигурками сказочных персонажей.

Елка стала подарком жителям и гостям столицы Татарстана от банка ВТБ.

Аналогичные праздничные композиции находятся в 27 городах России, от Камчатки до Новороссийска. Оригинальный дизайн елки призван создать праздничное настроение и подарить ощущение тепла и уюта.

Ранее «Реальное время» писало, что главная городская елка у центра семьи «Казан» откроется 23 декабря.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также