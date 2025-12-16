В Казани появилась «вязаная» елка
Аналогичные праздничные композиции находятся в 27 городах России, от Камчатки до Новороссийска
В казанском детском парке «Елмай» появилась новогодняя елка высотой 16 метров с «вязаными» элементами. Ее украсили 1300 разноцветных шаров и гирлянда длиной 700 метров. Подиум дерева выполнен в форме вязаного шарфа, дополненного фигурками сказочных персонажей.
Елка стала подарком жителям и гостям столицы Татарстана от банка ВТБ.
Аналогичные праздничные композиции находятся в 27 городах России, от Камчатки до Новороссийска. Оригинальный дизайн елки призван создать праздничное настроение и подарить ощущение тепла и уюта.
Ранее «Реальное время» писало, что главная городская елка у центра семьи «Казан» откроется 23 декабря.
