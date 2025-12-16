Новости общества

В Харьковской области российские военные освободили Новоплатоновку

12:31, 16.12.2025

Об этом сообщило Минобороны

В Харьковской области российские военные освободили Новоплатоновку
Фото: Артем Дергунов

Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом во вторник сообщило Минобороны в своей оперативной сводке.

Новоплатоновка расположена на северо-востоке Харьковской области, вблизи административной границы с Луганской областью.

Накануне подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ также взяли под контроль населенный пункт Песчаное, расположенный в Днепропетровской области.

Рената Валеева

