В Харьковской области российские военные освободили Новоплатоновку

Об этом сообщило Минобороны

Фото: Артем Дергунов

Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом во вторник сообщило Минобороны в своей оперативной сводке.

Новоплатоновка расположена на северо-востоке Харьковской области, вблизи административной границы с Луганской областью.

Накануне подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ также взяли под контроль населенный пункт Песчаное, расположенный в Днепропетровской области.

Рената Валеева