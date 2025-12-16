В Харьковской области российские военные освободили Новоплатоновку
Об этом сообщило Минобороны
Подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Об этом во вторник сообщило Минобороны в своей оперативной сводке.
Новоплатоновка расположена на северо-востоке Харьковской области, вблизи административной границы с Луганской областью.
Накануне подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил РФ также взяли под контроль населенный пункт Песчаное, расположенный в Днепропетровской области.
