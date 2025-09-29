Казанцам объяснили, почему им начислят оплату за отопление за сентябрь

Это коснется жителей домов, где не установлены общедомовые прибора учета

УК отчитали за халатность при подготовке к зиме

Сегодня, 29 сентября, в Казани стартует отопительный сезон. К нему готовы все 5 562 многоквартирных дома с центральным отоплением и 876 объектов социальной сферы, заверили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. В 285 учреждений тепло подали досрочно.

Однако несколько управляющих компаний не успели подготовить дома к холодам, заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Речь идет о ТСЖ «Батыршина-28», ЖСК «Заря-31», ТСН «Фучика 84» и ТСН «Адоратского». Они не уложились в установленный регламентом срок — 15 сентября.

— Не были вовремя проведены промывка, опрессовка тепловых сетей, не была восстановлена тепловая изоляция. С опозданием были выявлены свищи и протечка в трубах, устранение которых продолжалось и в эти выходные. Это говорит о безответственном и халатном отношении руководителей этих организаций к своим обязанностям. Вынуждены были передать информацию о данных организациях в надзорные органы — Госжилинспекцию и прокуратуру — для принятия мер, — сообщил докладчик.

Коснулся он и темы задолженности УК. Перед «Татэнерго» она отсутствует, а вот «Казэнерго» организации не выплатили 12 млн рублей. Правда, за сентябрь сумма сократилась на треть, отметил Гиниятуллин.



«Несмотря на то, что пуск тепла начинается только сегодня, за сентябрь будет начислена плата за отопление»

Несмотря на то, что отопительный сезон в Казани начался сегодня, некоторые горожане получат счет за отопление за сентябрь. Это коснется жителей домов, где не установлены общедомовые приборы учета, рассказал замруководителя исполкома.

— На сегодня в Казани существует 631 многоквартирный дом, где не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии. Просто нет технической возможности: в домах нет подвалов, сети расположены под полом квартир, — заявил он.

Размер платы за отопление в таких домах определяется по нормативу потребления. Плата вносится равными долями в течение восьми месяцев с сентября по апрель.

— Поэтому, несмотря на то, что пуск тепла начинается только сегодня, 29 числа, за сентябрь будет начислена плата за отопление. При этом за май жители таких домов получают нулевую платежку за отопление, хотя тепло еще подается, — добавил Гиниятуллин.



От газа в Казани отключены 49 домов

По словам докладчика, в этом году вызовом для жилищно-коммунального хозяйства города стала ситуация с отключением газовых колонок. Сейчас полностью отключены от газа 23 многоквартирных дома, частично — 26.

— 37 [домов] включены в программу капремонтов дымоходов либо установки индивидуальных тепловых пунктов там, где конструктивно невозможно обеспечить работу системы дымоудаления. Жители 12 домов отказались от каких-либо работ. Очевидно, они будут решать вопрос самостоятельно установкой электрических бойлеров или в рамках текущего ремонта, — говорит Гиниятуллин.

Глава исполкома Казани Рустем Гильфанов призвал «в усиленном режиме поработать со всеми каналами обратной связи» от горожан и подчеркнул: на регулирование процесса нужно время.

— На полную отладку режимов как у потребителей, так и у теплоснабжающих организаций потребуется от двух до трех недель. Сами понимаете, пуск — это не тумблер, который включил и стало тепло, а целый процесс, — резюмировал он.

За выброс веток, батареек и строительного мусора — штраф от 100 тыс. рублей

С сентября вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь на контейнерных площадках и в общих контейнерах нельзя оставлять строительный мусор, растительные остатки (например, ветки и скошенную траву), а также опасные вещества: батарейки, лампы и медицинские отходы. За нарушения предусмотрены штрафы — от 2 тыс. рублей для физических лиц и от 100 тыс. — для юридических.

— Строительный мусор можно вывезти, заказав контейнер у лицензированной компании. Растительные отходы в частном секторе рекомендуется компостировать или пропускать через измельчитель, а в многоквартирных домах их вывоз — зона ответственности УК или подрядчика. Вывоз также можно заказать у лицензированной компании, — рассказал гендиректор УК ПЖКХ Евгений Чекашов.

По его словам, автопокрышки бесплатно принимают на двух точках сбора компании, некоторых АЗС и в шиномонтажах. Опасные отходы размещать необходимо только специальных оранжевых контейнерах. Актуальный список — на сайте мэрии Казани.



