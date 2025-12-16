Долина потребовала закрыть процесс по делу «продажи» квартиры Полине Лурье

Представительница артистки заявила, что дело касается вопроса неприкосновенности частной жизни

Верховный суд России закрыл рассмотрение так называемого дела Долиной. Об этом стало известно во время прямого эфира, организованного Верховным судом в социальной сети «ВКонтакте».

При этом ни представитель Полины Лурье, ни ее адвокат, ни прокурор Генеральной прокуратуры Урсаков не увидели причин для удовлетворения этого ходатайства.

По словам адвоката Долиной, которая, к слову, на процесс не явилась, причиной для закрытия является оглашение материалов дела, связанных с частной жизнью, а также с оглашением медицинской тайны.

Вместе с этим адвокат Долиной потребовала запретить съемку для СМИ и трансляцию. Однако и в этом случае председательствующий коллегии Верховного суда России Юрий Москаленко отказал.

Дмитрий Зайцев