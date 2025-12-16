Новости общества

Долина потребовала закрыть процесс по делу «продажи» квартиры Полине Лурье

15:29, 16.12.2025

Представительница артистки заявила, что дело касается вопроса неприкосновенности частной жизни

Фото: скриншот с сайта ВС РФ

Верховный суд России закрыл рассмотрение так называемого дела Долиной. Об этом стало известно во время прямого эфира, организованного Верховным судом в социальной сети «ВКонтакте».

При этом ни представитель Полины Лурье, ни ее адвокат, ни прокурор Генеральной прокуратуры Урсаков не увидели причин для удовлетворения этого ходатайства.

По словам адвоката Долиной, которая, к слову, на процесс не явилась, причиной для закрытия является оглашение материалов дела, связанных с частной жизнью, а также с оглашением медицинской тайны.

Вместе с этим адвокат Долиной потребовала запретить съемку для СМИ и трансляцию. Однако и в этом случае председательствующий коллегии Верховного суда России Юрий Москаленко отказал.

Дмитрий Зайцев

