В Казани появилось почти полтора десятка «умных светофоров»

За последний год интеллектуальная система помогла повысить среднюю скорость передвижения по городу

Фото: Реальное время

Количество автоматизированных светофорных объектов в столице Татарстана выросло до 256 единиц, сообщила мэрия Казани.

— Светофоры уже переоснастили и подключили к системе на следующих участках: на пересечениях улиц Гагарина и Октябрьской, Петербургской и Суконной, Аббасова и Удивительной, Гладилова и Табейкина, Гладилова и Энгельса, Оренбургского проезда и улицы Гареева, Габишева и Завойского, Аделя Кутуя и Родины, Тэцевской и Теплично-Комбинатской, а также на Кировской дамбе и улице Саид-Галеева, — уточнили городские власти.

Система оснащена искусственным интеллектом, собирающим информацию с датчиков и видеокамер для оптимизации трафика и сокращения задержек. Каждый светофор синхронизирован с центральной системой мониторинга, которая круглосуточно контролирует обстановку на дорогах и автоматически регулирует работу устройств в зависимости от интенсивности потока автомобилей и пешеходов.

За последний год интеллектуальная система помогла повысить среднюю скорость передвижения по городу, уменьшить пробки и сэкономить горожанам сотни часов ежедневно благодаря оперативной адаптации режимов переключения сигналов светофоров.

По данным мэрии, АСУДД (автоматическая система управления дорожным движением) собирает данные с 983 детекторов и 356 камер видеонаблюдения, обеспечивает круглосуточный мониторинг дорожной ситуации и в режиме реального времени корректирует режимы работы светофоров.

Ранее «Реальное время» писало, что система «умных камер» может стать инструментом контроля за бывшими заключенными.



Ариана Ранцева