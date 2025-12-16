СПЧ потребовал удалить кадры трагедии в одинцовской школе

Там заявили, что принципы этичности и гуманизма должны быть едиными для всех

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с требованием к телеграм‑каналам и СМИ удалить фото‑ и видеоматериалы, связанные с нападением в школе в Одинцове. В заявлении, опубликованном в телеграм‑канале совета, подчеркивается, что распространение подобных материалов недопустимо.

В СПЧ отметили, что, хотя многие блогеры не являются профессиональными журналистами, а значительная часть телеграм‑каналов не зарегистрирована как СМИ, принципы этичности и гуманизма должны быть едиными для всех. Совет также заявил о намерении добиваться введения юридической ответственности для блогеров за публикацию «жесткого контента» подобного рода.

К обсуждению присоединился губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своем телеграм‑канале он напомнил журналистам о правовых и моральных аспектах публикации материалов с места трагедии.

— Отдельно хочу обратиться к журналистам: перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое‑то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что власти Подмосковья окажут всестороннюю помощь семье погибшего ребенка.

Напомним, подросток нанес ножевые ранения охраннику школы и одному из учеников. В результате полученных травм ученик четвертого класса скончался. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Рената Валеева