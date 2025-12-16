Леонов назвал встречу Минниханова с Дегтяревым «очень продуктивной»

Глава Минспорта Татарстана добавил, что на встрече стороны поставили серьезные цели

Фото: Артем Дергунов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что встреча раиса РТ Рустама Минниханова с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым прошла очень продуктивно. По его словам, глава Минспорта России высоко оценил работу Татарстана в спортивной сфере в 2025 году. Напомним, что встреча руководителя республики с министром спорта прошла 15 декабря в Москве.

— Очень продуктивная и живая встреча. Михаил Владимирович высоко оценил работу Татарстана за этот год, — сказал Леонов на брифинге в кабинете министров.

скриншот соцсетей

Он подчеркнул, что на встрече стороны поставили очень серьезные цели.

— Сегодня Татарстан — это оплот нашей страны для развития спорта, — добавил глава Минспорта РТ.

Отметим, что, кроме Леонова, в состав делегации Татарстана вошли ректор Поволжского университета Рафис Бурганов и глава дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Минниханов обсудил развитие спорта в республике с главой Минспорта России.

Никита Егоров