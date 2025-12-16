Кремль опроверг недавний телефонный разговор Путина и Трампа

Ранее Дональд Трамп на прямой вопрос о том, разговаривал ли он недавно с Путиным, ответил утвердительно

Фото: Реальное время

Кремль опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о недавнем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры не общались по телефону после беседы, состоявшейся 16 октября.

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая в прямом эфире C-Span, на прямой вопрос о том, разговаривал ли он недавно с Путиным, ответил утвердительно, однако не раскрыл никаких других деталей предполагаемого диалога.

Последний подтвержденный телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 16 октября. Тогда главы государств, среди прочего, договорились о возможной встрече в Будапеште, но спустя всего неделю президент США отменил ее. Российский лидер Владимир Путин позднее отмечал, что встреча, по его мнению, скорее перенесена, чем отменена, сохраняя возможность для будущих переговоров и подчеркивая важность личных контактов. До этого телефонного контакта президенты лично встречались в августе на Аляске.

пресс-служба Белого дома

Комментируя общую ситуацию, Дональд Трамп заявил, что мирный процесс «идет довольно хорошо», отметив «огромную поддержку со стороны Европы», которая, по его словам, желает положить конец текущему конфликту.

— В данный момент Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что все они хотят этого, а потом вдруг не хотят, — сказал Трамп, добавив, что «нужно привести их к общему мнению». Касаясь ситуации вокруг Украины, американский президент упомянул, что она «потеряла часть территорий», что является его оценкой текущего положения дел в регионе.

Рената Валеева