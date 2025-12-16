Минниханов передал Лениногорску сертификаты на 9 машин скорой помощи

Одна из них передана в главную городскую больницу

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил сертификаты на девять новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В». Машины будут направлены в различные районы региона для укрепления службы экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в телеграм-канале ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ».

Одним из первых получателей нового автомобиля стала Лениногорская больница. Она получила автомобиль «Соллерс Атлант» класса «В», оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием. Новая скорая помощь позволит оказывать качественную экстренную помощь пациентам уже на этапе транспортировки. Поставка новых автомобилей является частью программы по развитию и модернизации системы здравоохранения республики.

Ранее Рустам Минниханов открыл две новые поликлиники в Советском и Приволжском районах Казани.

Наталья Жирнова