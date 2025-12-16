Adidas продлил право на товарный знак до 2036 года

Первоначально срок защиты торговой марки истекал в апреле 2026 года

Производитель спортивных товаров Adidas успешно пролонгировал срок регистрации своего бренда Adidas Neo на территории России до апреля 2036 года. Соответствующую информацию опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на электронные базы Роспатента.

Первоначально срок защиты торговой марки истекал в апреле 2026 года, однако руководство немецкой корпорации инициировало процедуру ее продления. Согласно официальному уведомлению ведомства, заявка была одобрена.

Продление позволит компании продолжать выпускать продукцию под брендом Adidas Neo, включая спортивные аксессуары вроде бутылок для воды.

Недавно «Реальное время» писало, что Audi, ранее покинувший российский рынок, зарегистрировал в стране четыре товарных знака.



Ариана Ранцева