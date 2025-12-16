В Казани утвердили 47 новых полос для автобусов и троллейбусов

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани утвердил расширение сети выделенных полос для общественного транспорта. Изменения затронули 47 дорожных участков по всему городу, сообщает администрация города.

Новые полосы появились на главных улицах города, включая проспекты Ямашева и Ибрагимова, мост «Миллениум», Горьковское шоссе, а также на Кировской и Кремлевской дамбах. Обновление произошло и в центре города — полосы организовали на улицах Пушкина, Карла Маркса, Горького, Вишневского и других центральных магистралях. Также выделенные полосы появились на Сибирском и Оренбургском трактах, проспекте Победы и ряде других важных транспортных артерий.

Все новые полосы предназначены только для движения общественного транспорта и работают по правилам дорожного движения.

Наталья Жирнова