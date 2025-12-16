Госдума утвердила дату для Дня памяти жертв геноцида советского народа

19 апреля в СССР издали указ, где официально зафиксированы факты политики нацистов по уничтожению мирного населения

Госдума приняла в трех чтениях законопроект об установлении новой памятной даты — 19 апреля, Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.



— Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа. Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа, — сказал председатель Думы Вячеслав Володин.

Напомним, 19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ №39 «О мерах наказания для немецко‑фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ впервые официально зафиксировал факты целенаправленной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Собранные в рамках указа материалы впоследствии легли в основу доказательной базы на Нюрнбергском трибунале, Хабаровском и других судебных процессах над военными преступниками.

В пояснительной записке к законопроекту перечислены ключевые эпизоды геноцида: блокада Ленинграда, уничтожение деревень Хатынь и Хацунь, зверства в Змиевской балке, Бабьем Яру, Жестяной Горке, Миллерово, поселке Корюковка, реализация «плана голода», массовые расстрелы и уничтожение людей в концлагерях.



Рената Валеева