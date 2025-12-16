Госдума разрешила самозанятым участвовать в выборах с указанием своего статуса

При этом кандидат не может одновременно иметь статус ИП и самозанятого

Фото: Динар Фатыхов

На пленарном заседании Госдумы в окончательном чтении принят законопроект, позволяющий кандидатам на выборах указывать статус самозанятого в качестве рода занятий. Документ вносит изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Об этом пишет «Парламентская газета».

Инициатива внесена в Госдуму кабмином в октябре 2024 года во исполнение постановления Конституционного суда. Ранее кандидатам, стоящим на учете как налогоплательщики налога на профессиональный доход, нередко отказывали в регистрации из‑за неопределенности их трудового статуса.

Согласно новому закону, кандидат на выборах любого уровня вправе указать самозанятость в качестве рода занятий. При этом закреплено ограничение: кандидат не может одновременно иметь статус ИП и самозанятого.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минюст разъяснил порядок подтверждения рода занятий для самозанятых кандидатов. В анкете необходимо представить официальные документы, подтверждающие характер деятельности. Например, самозанятый писатель должен приложить копию гражданского правового договора с издательством, а фрилансер‑дизайнер — договоры с заказчиками.

По данным Федеральной налоговой службы на начало 2025 года, в стране зарегистрировано более 11 млн самозанятых — это одна из самых быстрорастущих категорий занятых.

Рената Валеева