Греф объяснил, почему россиянам стоит положить 13-ю зарплату на вклад в банке

15:35, 16.12.2025

Максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам положить тринадцатую зарплату на банковский вклад.

— Лучше положить 13-ю зарплату на вклад, пока такие проценты, — цитирует Грефа РИА «Новости».

Напомним, что 13-я зарплата выплачивается как некий новогодний бонус в декабре.

Ранее сообщалось, что максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%.

ЦБ предупредил банки о штрафах за нарушения прав потребителей. Они будут достигать 1% от собственного капитала банка.

Никита Егоров

