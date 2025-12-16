Греф объяснил, почему россиянам стоит положить 13-ю зарплату на вклад в банке
Максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%
Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам положить тринадцатую зарплату на банковский вклад.
— Лучше положить 13-ю зарплату на вклад, пока такие проценты, — цитирует Грефа РИА «Новости».
Напомним, что 13-я зарплата выплачивается как некий новогодний бонус в декабре.
Ранее сообщалось, что максимальная ставка по вкладам для физлиц поднялась до 15,63%.
ЦБ предупредил банки о штрафах за нарушения прав потребителей. Они будут достигать 1% от собственного капитала банка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».