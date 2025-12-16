Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Мали

Согласно документу, Россия и Мали берут на себя обязательства не предпринимать действий, способных угрожать безопасности и интересам друг друга

Фото: Дарья Пинегина

16 декабря на пленарном заседании Госдума ратифицировала соглашение об основах отношений между Россией и Мали. Документ был подписан 23 июня 2025 года в Москве: со стороны России — министром иностранных дел Сергеем Лавровым, со стороны Мали — министром иностранных дел Абдулаем Диопом. Ранее Дума утвердила временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией.

Соглашение закладывает фундамент для развития двусторонних отношений. В его основе — уважение национальных интересов сторон и следование общепринятым принципам международного права. Согласно документу, Россия и Мали берут на себя обязательства не предпринимать действий, способных угрожать безопасности и интересам друг друга. Особое внимание в соглашении уделено взаимодействию в сфере безопасности, а также в области военного и военно‑технического сотрудничества.

Кроме того, соглашение предусматривает меры по развитию туризма и укреплению связей в гуманитарной сфере — в области культуры, искусства, здравоохранения и спорта.

Наталья Жирнова